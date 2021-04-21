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Черногория больше не будет требовать ПЦР-тестирование от туристов из Украины

Кроме украинцев, ограничения сняли также для граждан РФ, Беларуси и Северной Македонии

сегодня, 01:27
Автор:

Ольга Чародий

Черногория отменила все ограничения на въезд для туристов из Украины. По словам министра финансов страны Милойко Спаича, путешественникам не понадобятся даже сертификаты о ПЦР-тестировании.

Черногория больше не будет требовать ПЦР-тестирование от туристов из Украины

Черногория (фото из открытых источников)

Кроме украинцев, ограничения сняли также для граждан РФ, Беларуси и Северной Македонии.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", — написал чиновник в Twitter.

Напомним, Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. Соответствующее решение было принято вчера, 22 марта, во время внеочередного заседания правительства. По словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера. Оно применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы. "Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата", — сообщил Степанов.

В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин. Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением. Отметим, что ранее Степанов сообщал, что в Украине планируют сделать обязательным условием при въезде в страну наличие отрицательного ПЦР-теста.




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Источник: https://twitter.com/MickeySpajic/status/1384490203541393408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1384490203541393408%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fukrainenews.fakty.ua%2Fru%2F374116-chernogoriya-bolshe-ne-budet-trebovat-pcr
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