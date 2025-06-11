Что запретят французским детям: Макрон готовит радикальное решение

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение запретить социальные сети для подростков до 15 лет в стране. Это решение президент готовится принять "в ближайшие месяцы", но только в том случае, если не будет достигнут прогресс на уровне ЕС по этому вопросу. Слова Макрона цитирует рейтинговое издание "Politico".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Авторы публикации напомнили, что Греция вместе с Францией и Испанией, пытаются повлиять на Европейский Союз, чтобы существенно ограничить время, которое подростки могут проводить в соцсетях. Однако Макрон после убийства ассистента учителя в средней школе, которое произошло 10 июня, хочет достичь более быстрого процесса.
По его словам, скоро во Франции введут проверку возраста на сайтах, которые продают ножи в Интернете.
Читайте также на портале "Комментарии" — Франция может погрузиться во внутренние проблемы, ведь в стране назревает политический кризис. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения новых досрочных парламентских выборов в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Также издание "Комментарии" сообщало – Макрон жестко обратился к союзникам Путина и поставил ультиматум: детали.
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