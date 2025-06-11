Что запретят французским детям: Макрон готовит радикальное решение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение запретить социальные сети для подростков до 15 лет в стране. Это решение президент готовится принять "в ближайшие месяцы", но только в том случае, если не будет достигнут прогресс на уровне ЕС по этому вопросу. Слова Макрона цитирует рейтинговое издание "Politico".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что Греция вместе с Францией и Испанией, пытаются повлиять на Европейский Союз, чтобы существенно ограничить время, которое подростки могут проводить в соцсетях. Однако Макрон после убийства ассистента учителя в средней школе, которое произошло 10 июня, хочет достичь более быстрого процесса.

"Мы не можем ждать", — заявил президент Франции в эфире телеканала "France 2".

По его словам, скоро во Франции введут проверку возраста на сайтах, которые продают ножи в Интернете.

"15-летний подросток больше не сможет купить нож онлайн. Это означает, что мы введем массовые финансовые санкции и запреты", — заверил Эммануэль Макрон.

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"Я бы не хотел, чтобы произошел очередной роспуск (парламента – ред.), но я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий", — сказал Макрон, находясь с визитом в Ницце, где он участвует в конференции ООН по вопросам океанов.

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