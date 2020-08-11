Циклон небывалой силы: водопады в Австралии изменили направление

В Новом Южном Вельсе - штате Австралии - несколько водопадов бьют ключом снизу вверх как результат сильного потока воздуха, пришедшего с циклоном. Соответствующее видео опубликовал ВВС.

Как передает издание DailyMail, ветер с Тасманова моря дует со скоростью до 70 километров в час по направлению к утесов, в результате чего поток воды из водопадов не выдерживает напора и вынужден "течь" в обратную сторону.

На видео видно, как ветер нарушает естественный поток воды из скалы и поток стремительно поднимается вверх и разбрызгивается в разные стороны.

Кроме того, на побережье штата вмест.е с циклоном прошли дожди, которые вызвали наводнения - местных жителей приходилось эвакуировать.







Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале текущего года канадцы столкнулись с небывалым количеством снежных осадков, которые буквально заперли их в домах.Тогда снегопад побил 20-летний рекорд. В Сент-Джонсе толщина снежного покрова составляла 76,2 сантиметра, что превышает предыдущий рекорд - 68,4 сантиметра в 1999 году.

Премьер-министр провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Дуайт Болл обратился к













тельству оказать помощь районам провинции, пострадавших от непогоды.

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