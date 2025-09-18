logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Депутаты получили сотни презервативов: зачем они им
commentss НОВОСТИ Все новости

Депутаты получили сотни презервативов: зачем они им

Во Франции мужчина провел необычную акцию протеста против власти: "Они не должны размножаться"

18 сентября 2025, 11:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Гражданин, возмущенный нынешним поведением политиков Франции, направил депутатам парламента 600 презервативов, чтобы "они не размножались". Это не первая попытка, передает издание La Depeche.

Депутаты получили сотни презервативов: зачем они им

«Они не должны размножаться»: мужчина разослал депутатам сотни презервативов

"Мы больше не на высоте, мы пришли к беспорядку". У Пьера Гиро, жителя Лодева в Эро, нет достаточно сильных слов, чтобы описать нынешнее поведение депутатов и свое разочарование отношением и реакцией политиков из всех партий.

Чтобы символизировать этот гнев, он направил в Национальное собрание 600 презервативов, предназначенных для депутатов, "чтобы они не размножались".

"Когда мы видим, как избранные чиновники кричат, другие полусгорбленные, те, кто не жмет друг другу руки, оскорбляют друг друга", – объясняет он Иси Эро, осуждая их демагогические речи. Важна форма, но больше всего – суть. "Когда я слышу, как одни говорят, что полиция – убийцы, когда я слышу, как другие говорят, что арабы являются причиной нынешней ситуации, когда я слышу, как экологи говорят, что мы должны есть больше мяса, я считаю это смешным и что это не имеет места".

Депутаты получили сотни презервативов: зачем они им - фото 2

Пьер Гиро, также известный как Пьеро ле Зиго, не новичок в этом. В 2019 году, когда бывший мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани был заключен в тюрьму Ла Санте в Париже, он прислал ему принадлежащую Далтонам пижаму, известным узникам Дикого Запада.

Наблюдатель политической жизни этот мужчина сам попробовал себя в политических авантюрах, всегда с иронией, баллотировавшись на законодательных выборах в Лодеве в 2012 году как кандидат от партии "Колучист".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Макрон живет как король, пока простым французам рекомендуют экономить.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости