Депутаты получили сотни презервативов: зачем они им

Гражданин, возмущенный нынешним поведением политиков Франции, направил депутатам парламента 600 презервативов, чтобы "они не размножались". Это не первая попытка, передает издание La Depeche.
«Они не должны размножаться»: мужчина разослал депутатам сотни презервативов
"Мы больше не на высоте, мы пришли к беспорядку". У Пьера Гиро, жителя Лодева в Эро, нет достаточно сильных слов, чтобы описать нынешнее поведение депутатов и свое разочарование отношением и реакцией политиков из всех партий.
Чтобы символизировать этот гнев, он направил в Национальное собрание 600 презервативов, предназначенных для депутатов, "чтобы они не размножались".
"Когда мы видим, как избранные чиновники кричат, другие полусгорбленные, те, кто не жмет друг другу руки, оскорбляют друг друга", – объясняет он Иси Эро, осуждая их демагогические речи. Важна форма, но больше всего – суть. "Когда я слышу, как одни говорят, что полиция – убийцы, когда я слышу, как другие говорят, что арабы являются причиной нынешней ситуации, когда я слышу, как экологи говорят, что мы должны есть больше мяса, я считаю это смешным и что это не имеет места".
Пьер Гиро, также известный как Пьеро ле Зиго, не новичок в этом. В 2019 году, когда бывший мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани был заключен в тюрьму Ла Санте в Париже, он прислал ему принадлежащую Далтонам пижаму, известным узникам Дикого Запада.
Наблюдатель политической жизни этот мужчина сам попробовал себя в политических авантюрах, всегда с иронией, баллотировавшись на законодательных выборах в Лодеве в 2012 году как кандидат от партии "Колучист".
