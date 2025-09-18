logo_ukra

Депутати отримали сотні презервативів: навіщо вони їм

У Франції чоловік провів незвичну акцію протесту проти влади: «Вони не повинні розмножуватися»

18 вересня 2025, 11:03
Автор:
Недилько Ксения

Громадянин, обурений нинішньою поведінкою політиків Франції, надіслав депутатам парламенту 600 презервативів, щоб "вони не розмножувалися". Це не перша його спроба, передаєвидання La Depeche.

"Ми більше не на висоті, ми зайшли в халепу". П’єр Гіро, мешканець Лодева в Еро, не має достатньо сильних слів, щоб описати нинішню поведінку депутатів та своє розчарування ставленням і реакцією політиків з усіх партій.

Щоб символізувати цей гнів, він надіслав до Національних зборів 600 презервативів, призначених для депутатів, "щоб вони не розмножувалися".

"Коли ми бачимо, як обрані посадовці кричать, інші напівзгорблені, ті, хто не тисне один одному руки, ображають один одного", – пояснює він Ісі Еро, засуджуючи їхні демагогічні промови. Важлива форма, але понад усе – суть. "Коли я чую, як одні кажуть, що поліція – вбивці, коли я чую, як інші кажуть, що араби є причиною нинішньої ситуації, коли я чую, як екологи кажуть, що ми повинні їсти більше м’яса, я вважаю це смішним і що це не має місця".

П'єр Гіро, також відомий як П'єро ле Зіго, не новачок у цьому. У 2019 році, коли колишній мер Леваллуа-Перре Патрік Балкані був ув'язнений у в'язниці Ла Санте в Парижі, він надіслав йому піжаму, що належала Далтонам, відомим в'язням Дикого Заходу.

Спостерігач політичного життя, цей чоловік сам спробував себе в політичних авантюрах, завжди з іронією, балотувавшись на законодавчих виборах у Лодеві у 2012 році як кандидат від партії "Колучіст".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Макрон живе як король, поки простим французам рекомендують заощаджувати.



