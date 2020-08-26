kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.08.2020

BTC/USD

11489.60

ETH/USD

390.21

LTC/USD

58.80

НБУ 26.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Франция "Десять негритят" Агаты Кристи переименовали: прежнее название оскорбляет чувства темнокожих людей
commentss НОВОСТИ Все новости

"Десять негритят" Агаты Кристи переименовали: прежнее название оскорбляет чувства темнокожих людей

Правнук английской писательницы согласился переименовать детектив своей бабушки, назвав его "Их было десять"

сегодня, 19:00
Автор:

Екатерина Белоброва

Правнук английской писательницы Агаты Кристи Джеймс Причард изменил название романа "Десять негритят" из-за расистской этимологии. Об этом сообщает издание Lenta.ru, ссылаясь на французскую прессу.

По словам Причарда, его прабабка была бы согласна с новым названием для своего детектива, так как была против любого оскорбления по принципу цвета кожи или религии и не хотела бы нанести обиду людям своими литературными трудами.

"Десять негритят" Агаты Кристи переименовали: прежнее название оскорбляет чувства темнокожих людей

"Мы больше не должны использовать термины, которые могут ранить. Это поведение, которого следует придерживаться в 2020 году". - отметил родственник известной писательницы.

Также он добавил, что в 1938 году, когда новелла "Десять негритят" была написана, люди не использовали подобную лексику в отношении чернокожих. Сегодня же название книги требует пересмотра не только в какой-то отдельной стране, но и по всему миру, где существует ее тираж.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с массовыми протестами в США и международной поддержкой движения "Black lives matters", английский словарь  Merriam-Webster  внес изменения в определение термина "расизм", а самая популярная газета The New York Times и вовсе пересмотрела редакционную политику в отношении слов "черный" и "белый".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!