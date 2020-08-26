"Десять негритят" Агаты Кристи переименовали: прежнее название оскорбляет чувства темнокожих людей

Правнук английской писательницы Агаты Кристи Джеймс Причард изменил название романа "Десять негритят" из-за расистской этимологии. Об этом сообщает издание Lenta.ru, ссылаясь на французскую прессу.

По словам Причарда, его прабабка была бы согласна с новым названием для своего детектива, так как была против любого оскорбления по принципу цвета кожи или религии и не хотела бы нанести обиду людям своими литературными трудами.

"Мы больше не должны использовать термины, которые могут ранить. Это поведение, которого следует придерживаться в 2020 году". - отметил родственник известной писательницы.

Также он добавил, что в 1938 году, когда новелла "Десять негритят" была написана, люди не использовали подобную лексику в отношении чернокожих. Сегодня же название книги требует пересмотра не только в какой-то отдельной стране, но и по всему миру, где существует ее тираж.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с массовыми протестами в США и международной поддержкой движения "Black lives matters", английский словарь Merriam-Webster внес изменения в определение термина "расизм", а самая популярная газета The New York Times и вовсе пересмотрела редакционную политику в отношении слов "черный" и "белый".





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