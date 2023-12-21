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Действительно ли в Европе сомневаются относительно дальнейшей помощи Украине: о чем заявил Макрон

Макрон пообещал Украине дальнейшую поддержку

сегодня, 10:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что некоторые страны в Европе сомневаются относительно дальнейшей помощи Украине, Франция будет и дальше вместе с Украиной, оказывая дальнейшую поддержку украинцам для того, чтобы они могли вести мирные переговоры с РФ "при наилучших возможных условиях". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Эммануэль Макрон сделал в эфире телеканала "France 5".

Действительно ли в Европе сомневаются относительно дальнейшей помощи Украине: о чем заявил Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон заявил, что в Париже понимают, что некоторые европейские страны начинают сомневаться относительно помощи, которая предоставляется Киеву. Президент Франции также упомянул о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

По мнению французского президента, "в ближайшие месяцы нам придется сделать выбор" в этом конфликте. 

"Мы должны обеспечить, чтобы Россия не победила, что означает продолжение поддержки и усиление защиты Киева и его ключевых точек", – заявил Макрон.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Украина "была в состоянии вести мирные переговоры при наилучших возможных условиях". "Мы не оставим Украину", – заверил президент Франции.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина подходит к концу 2023 года с кардинальным снижением поддержки со стороны зарубежных партнеров. В США который месяц не могут принять многомиллиардную поддержку, а оставшихся средств хватит, по данным Белого дома, лишь на еще один военный пакет военной помощи. В ЕС, где из-за действий Венгрии заблокировано 50 млрд евро для нашей страны, вернуться к вопросу о выделении этих средств смогут не раньше февраля. Ну, а в МВФ прогнозируют, что Украина без помощи Запада сможет продержаться лишь несколько месяцев. Почему мы оказались в подобной ситуации? Какие есть варианты развития событий? Не выглядит ли так, что Запад, обещавший чуть ли не бесконечную поддержку Украине – "сливает" нас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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