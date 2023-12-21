Действительно ли в Европе сомневаются относительно дальнейшей помощи Украине: о чем заявил Макрон

Несмотря на то, что некоторые страны в Европе сомневаются относительно дальнейшей помощи Украине, Франция будет и дальше вместе с Украиной, оказывая дальнейшую поддержку украинцам для того, чтобы они могли вести мирные переговоры с РФ "при наилучших возможных условиях". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Эммануэль Макрон сделал в эфире телеканала "France 5".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон заявил, что в Париже понимают, что некоторые европейские страны начинают сомневаться относительно помощи, которая предоставляется Киеву. Президент Франции также упомянул о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом.

По мнению французского президента, "в ближайшие месяцы нам придется сделать выбор" в этом конфликте.

"Мы должны обеспечить, чтобы Россия не победила, что означает продолжение поддержки и усиление защиты Киева и его ключевых точек", – заявил Макрон.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Украина "была в состоянии вести мирные переговоры при наилучших возможных условиях". "Мы не оставим Украину", – заверил президент Франции.

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