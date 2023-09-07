Допуск россиян на Олимпиаду в Париже: Макрон вдруг вспомнил о жертвах режима

На Летней Олимпиаде, которую в 2024 году будет принимать Париж "не может быть российского флага", но, в то же время, относительно участия в соревнованиях некоторых российских спортсменов стоит подумать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французской спортивной газете "L'Équipe" сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Сначала президент Франции попытался уйти от ответа относительно возможного участия российских спортсменов в Олимппиаде-2024, заявив, что не принимающая страна, которой выступает Франция, должна решить – кому из спортсменов ехать на соревнования, а кому нет. Этот вопрос должен решить исключительно Олимпийский комитет. Но затем Макрон допустил, что немало российских спортсменов посвяти любимому виду спорта всю жизнь, упорно строили карьеру и сегодня являются жертвами путинского режима. О них, по словам французского президента, нужно тоже подумать и принять правильное решение.

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В ответ президенту поставили вопрос о том, как отличить российских спортсменов, которые поддерживают российского диктатора Путина, от жертв режима.

"Вот это настоящий вопрос, и здесь олимпийский мир должен, по совести говоря, сказать свое мнение и дать гарантии, – пояснил Макрон, – И это должно быть понятно украинцам (...) Вот это балансирование, которое мы должны будем сделать".

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