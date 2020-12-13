Две церкви в США объявили себя стрип-клубами, чтобы работать при карантине

Ограничения на деятельность, связанные с эпидемией коронавируса граждане стремятся обходить. Так, руководители религиозных общин в американском штате Калифорния решились на необычный шаг. Поскольку, согласно правилам карантина, церквям работать запрещено, то для своих прихожан пастыри объявили свои заведения стриптиз-клубами, деятельность которых, в отличие от церквей, разрешена.

Благодаря этому положению Awaken Church в Сан-Диего и Godspeak Calvary Chapel в Таузенд-Оуксе объявили себя стриптиз-клубами, чтобы обойти правила.

Пастор Юрген Маттезиус из Awaken написал в Instagram: "Стрип-клубы (не церкви) освобождены от ограничений. Наш губернатор считает их необходимыми. Поэтому решили, что мы сейчас – семейный дружественный стрип-клуб. На видео, загруженном в сети, можно увидеть, как двое членов церкви на сцене снимают куртки и галстуки под аплодисменты публики".

Пастор другой церкви, Роб Маккой поддержал своего коллегу, выступив с критикой карантинных ограничений, в следствие которых люди не могут провести даже похоронные обряды.

Такая реакция стала ответом на заявление экс-губернатора Арканзаса, который публично позволил шутку о том, что церквям разрешат работать, если они станут стриптиз-клубами.

Ситуация уже попала в поле зрения Верховного суда и от него ожидают решения — либо церквям разрешат работу, либо они действительно сменят вывески на стрип-клубы.

Напомним, недавно Турция также ослабила карантинные меры , сославшись на новые данные о коронавирусе. Министерство здравоохранения страны сократило период карантина при контакте с зараженным с 14 дней до 10 дней и добавило возможность полного прекращения изоляции в конце 7-го дня по результатам теста ПЦР.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в четверг, 10 декабря, Великобритания заявила о введении санкций в отношении 11 человек, включая бывшего президента Гамбии Яхью Джамме, из-за нарушения прав человека. Сегодня также стало известно, что британская вакцина AstraZeneca объединилась с российской Спутник V , начав совместные исследования для борьбы с коронавирусом. Отмечено, что тесты будут проводиться на людях от 18 лет. Совместные испытания были предложены Россией еще в конце ноября.



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