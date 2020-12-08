Турция ослабила карантинные меры из-за новых данных о коронавирусе

Минздрав Турции ослабил карантинные ограничения. Страна приняла решение, основанное на новых исследованиях и полученных данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Министерство здравоохранения сократило период карантина при контакте с зараженным с 14 дней до 10 дней и добавило возможность полного прекращения изоляции в конце 7-го дня по результатам теста ПЦР. В МОЗ добавили, что ориентируются на международные исследования.

"В борьбе с эпидемией мы действуем в соответствии с рекомендациями Научного комитета. Единственный приоритет всех наших решений — здоровье наших граждан", — говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 8 декабря, Турция призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе. Ранее стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье.

Вчера президент Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение участникам саммита, организованного Международной инвестиционной ассоциацией, пригласив их инвестировать в Турции.









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