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Турция ослабила карантинные меры из-за новых данных о коронавирусе

В МОЗ добавили, что ориентируются на международные исследования о коронавирусе

сегодня, 16:47
Автор:

Татьяна Лозовенко

Минздрав Турции ослабил карантинные ограничения. Страна приняла решение, основанное на новых исследованиях и полученных данных  Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Турция ослабила карантинные меры из-за новых данных о коронавирусе

Министерство здравоохранения сократило период карантина при контакте с зараженным с 14 дней до 10 дней и добавило возможность полного прекращения изоляции в конце 7-го дня по результатам теста ПЦР. В МОЗ добавили, что ориентируются на международные исследования. 

"В борьбе с эпидемией мы действуем в соответствии с рекомендациями Научного комитета. Единственный приоритет всех наших решений — здоровье наших граждан", — говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 8 декабря, Турция призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе. Ранее стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье. 

Вчера президент Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение участникам саммита, организованного Международной инвестиционной ассоциацией, пригласив их инвестировать в Турции.




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Источник: https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-saglik-bakanligindan-karantina-suresinin-dusurulmesine-iliskin-yeni-aciklama,vf8ndViN0Ue2m5Q-1MzJyQ
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