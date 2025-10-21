Экс-президент Франции, который хвастался дружбой с Путиным, оказался за решеткой

Бывший президент Франции Николя Саркози с 21 октября начинает отбывать присужденный ему 5-летний срок лишения свободы в парижской тюрьме.

Николя Саркози. Фото: из открытых источников

Саркози будет отбывать наказание в тюрьме La Santé в районе Монпарнас, на юге Парижа.

По словам директора тюрьмы Себастьяна Ковеля, Саркози будет находиться в камере один. У него будет возможность два раза в день выходить на прогулку и посещать зал досуга, но всегда без контактов с другими людьми. Это связано с безопасностью самого Саркози.

Директор тюрьмы отметил, что это не уникальный случай и такой режим есть для сотен других заключенных.

Саркози сам прибудет в тюрьму. Он должен будет пройти стандартную процедуру приема с отпечатками пальцев, фото, присвоением номера, сдачей запрещенных предметов и подробным досмотром, предусматривающим раздевание. После этого ему выдадут пакет со всеми необходимыми вещами – бельем, одеждой, посудой, гигиеническими средствами.

При этом в Париже собирается демонстрация солидарности с Саркози, организованная по инициативе его сыновей.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший президент Франции Николя Саркози утверждает, что Украине не следует вступать в НАТО. По его мнению, такие действия не принесут мир и станут "провокацией для России". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Саркози в эфире французского телеканала BFM TV.

Французский политик Николя Саркози считает, что Украине следует начать вести переговоры с Россией по окончании войны.

"Есть два способа закончить войну: уничтожить друг друга (но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить второе ядерное государство мира и мы погрузимся в мировую войну) или дипломатические переговоры", — рассказал бывший президент Франции.



