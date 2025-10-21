Екс-президент Франції, який хвалився дружбою з Путіним, опинився за ґратами

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі з 21 жовтня починає відбувати присуджений йому 5-річний строк ув'язнення в паризькій в'язниці.

Ніколя Саркозі. Фото: з відкритих джерел

Саркозі відбуватиме покарання у в'язниці La Santé у районі Монпарнас, на півдні Парижа.

За словами директора в'язниці Себастьяна Ковеля, Саркозі перебуватиме у камері один. Він матиме можливість двічі на день виходити на прогулянку та відвідувати зал дозвілля, але завжди без контактів з іншими людьми. Це з безпекою самого Саркозі.

Директор в'язниці зазначив, що це не унікальний випадок, і такий режим є для сотень інших ув'язнених.

Саркозі сам прибуде до в'язниці. Він повинен буде пройти стандартну процедуру прийому з відбитками пальців, фото, присвоєнням номера, здаванням заборонених предметів та докладним оглядом, що передбачає роздягання. Після цього йому видадуть пакет із усіма необхідними речами – білизною, одягом, посудом, гігієнічними засобами.

При цьому в Парижі збирається демонстрація солідарності із Саркозі, організована з ініціативи його синів.

