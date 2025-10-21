logo_ukra

BTC/USD

108108

ETH/USD

3894.71

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція Екс-президент Франції, який хвалився дружбою з Путіним, опинився за ґратами
commentss НОВИНИ Всі новини

Екс-президент Франції, який хвалився дружбою з Путіним, опинився за ґратами

Саркозі буде в камері один. Він матиме можливість двічі на день виходити на прогулянку і відвідувати зал дозвілля, але завжди без контактів з іншими людьми

21 жовтня 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі з 21 жовтня починає відбувати присуджений йому 5-річний строк ув'язнення в паризькій в'язниці.

Екс-президент Франції, який хвалився дружбою з Путіним, опинився за ґратами

Ніколя Саркозі. Фото: з відкритих джерел

Саркозі відбуватиме покарання у в'язниці La Santé у районі Монпарнас, на півдні Парижа.

За словами директора в'язниці Себастьяна Ковеля, Саркозі перебуватиме у камері один. Він матиме можливість двічі на день виходити на прогулянку та відвідувати зал дозвілля, але завжди без контактів з іншими людьми. Це з безпекою самого Саркозі.

Директор в'язниці зазначив, що це не унікальний випадок, і такий режим є для сотень інших ув'язнених.

Саркозі сам прибуде до в'язниці. Він повинен буде пройти стандартну процедуру прийому з відбитками пальців, фото, присвоєнням номера, здаванням заборонених предметів та докладним оглядом, що передбачає роздягання. Після цього йому видадуть пакет із усіма необхідними речами – білизною, одягом, посудом, гігієнічними засобами.

При цьому в Парижі збирається демонстрація солідарності із Саркозі, організована з ініціативи його синів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній президент Франції Ніколя Саркозі стверджує, що Україні не слід вступати до НАТО. На його думку, такі дії не принесуть миру і стануть "провокацією для Росії". Про це повідомляє портал "Коментарі" із посиланням на заяву Саркозі в ефірі французького телеканалу BFM TV.

Французький політик Ніколя Саркозі вважає, що Україні слід розпочати переговори з Росією після закінчення війни.

"Є два способи закінчити війну: знищити один одного (але я попереджаю: нам не вдасться знищити другу ядерну державу світу і ми поринемо у світову війну) або дипломатичні переговори", — розповів колишній президент Франції.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bfmtv.com/police-justice/direct-nicolas-sarkozy-incarcere-ce-mardi-a-la-prison-de-la-sante-un-rassemblement-en-soutien-a-l-ex-chef-de-l-etat-organise-a-8h30_LN-202510210080.html
Теги:

Новини

Всі новини