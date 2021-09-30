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Экс-президент Франции Саркози наказан за нарушения на выборах

Как Франция наказывает экс-президентов, нарушивших предвыборное законодательство?

сегодня, 14:50
Автор:

Елена Бурдейная

Один год тюрьмы получил по приговору суда Николя Саркози, передает France24. Его адвокаты подали апелляцию, а судья настаивает на отбытии срока дома, с обязательным ношением электронного браслета.

Экс-президент Франции Саркози наказан за нарушения на выборах

Экс-президент Франции Николя Саркози - фото France24

Николя Саркози обвиняют в нарушении избирательного законодательства. Установлено, что на агитационные митинги в президентской гонке он потратил средств в два раза больше, чем разрешено, — 42,8 млн евро, между тем имел право потратить только 22,5 млн евро. Кроме того, для сокрытия перерасходов приглашена фирму "Бигмалион", проводившую специальную информационную кампанию, чтобы скрыть ситуацию.

Президентскую кампании 2012 года Саркози проводил с размахом американских кандидатов: гигантские митинги с огромным количеством зрителей, зрелищные и яркие. Выборы проиграны, вместо этого он вынужден объяснять в суде перерасход на их финансирование. Одним из оправданий было объяснение, что он не в состоянии контролировать стоимость флажков, так как занят более глобальными вопросами. Между тем в суде доказано, что бухгалтеры подавали соответствующие счета-фактуры, которые систематически игнорировались.

Это уже второй приговор экс-президенту. Пол года назад состоялось еще одно судебное разбирательство, касающееся обвинений в коррупции и намерении получить конфиденциальную информацию о ходе дела. За это Николя Саркози получил приговор — 3 года тюрьмы. Хотя и в этом случае адвокаты подали апелляцию и сомнительно, что он будет отбывать этот срок.

В 2022 году — следующие выборы президента Франции. Николя Саркози объявил о намерении принять в них участие. Но, очевидно. его шансы не слишком высоки.

О предыдущем приговоре Саркози сайт "Комментарии" сообщал в соответствующем материале еще в начале весны.


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Источник: https://www.france24.com/en/france/20210930-former-french-president-sarkozy-found-guilty-of-illegal-campaign-financing
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