Эти духи Макрон использует в промышленных масштабах и этому есть два объяснения

Президент Франции Эммануэль Макрон настолько щедро пользуется парфюмом, что его появление можно угадать еще до того, как он войдет в комнату — пишет Le Parisien со ссылкой на новую книгу журналиста Оливье Бомона "Трагедия Елисейского дворца".

Эммануэль Макрон

По словам автора, глава государства буквально обливается ароматом Dior Eau Sauvage в "промышленных" количествах на протяжении всего дня. Духи стоимостью £104 за 100 мл всегда под рукой — в частности, в одном из ящиков его президентского стола.

"Менее привыкшие посетители могут буквально потерять равновесие от мощного цветочно-мускусного аромата. Это очевидный знак: президент уже в здании", — отмечает Бомон.

По его словам, как когда Людовик XIV использовал духи как символ власти в Версале, так и Макрон делает это в стенах Елисейского дворца.

Dior Sauvage – самый популярный аромат в мире, который ассоциируется с Джонни Деппом, лицом бренда с 2015 года. Макрон, любящий демонстрировать мужество — носит рубашки с расстегнутым воротничком, а также публикует фото, где он занимается боксом, активно подкрепляет образ еще и запахом.

"Когда Эммануэль Макрон заходит в помещение — это ощутимо сразу, почти как способ обозначить территорию", — рассказал один из бывших помощников президента.

По его словам, аромат – это "сигнал: Внимание, я здесь!".

Атмосфера во дворце такова, что сотрудники даже шутят между собой: "Пахнет президентом". Один из самых высоких советников — Бруно Роже-Пети — отмечает: "Достаточно просто пройтись по вестибюлю уважения, чтобы понять, был ли здесь недавно Макрон".

Интересно, что ароматное расположение президента переплетено еще и с бизнес-интересами. Dior входит в империю LVMH Бернара Арно — самого богатого француза, близкого президенту. А жена Макрона, Брижит, носит одежду от Louis Vuitton, также принадлежащего LVMH.

Несмотря на 20 лет вместе, Брижит до сих пор удивляется, когда речь заходит об аромате мужчины.

"Когда его нет несколько дней, я иногда немного брызгаюсь его духами — чтобы почувствовать, что он рядом", — говорится в отрывке книги.

Но это еще не всё. В солнечную погоду, когда Макрон проводит встречи в саду Елисейского дворца, он требует, чтобы гостям выдавали темные очки из его личной коллекции. Речь идет о примерно 20 парах не слишком модных, а иногда даже забавных — с красными скобками, кривыми линзами или "смешными формами". Один из министров признается, что президенту, вероятно, даже нравится видеть, как эти аксессуары "украшают" гостей.

Очевидно, что эти очки не для красоты. Но срабатывает безотказно – кто раз их наденет, в следующий раз уже не забудет свои", – добавляет он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как фото из частной коллекции Макрона наделали шум.



