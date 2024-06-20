Лидер французских ультраправых Жордан Барделла заявил, что выступает против отправки войск в Украину.

Оппонент Макрона против отправки армии в Украину. Фото из открытых источников

По словам политика, Франция должна продолжать поставку Украине оборудования, вооружения и боеприпасов, но отказаться от идеи отправки войск.

"Я, в отличие от президента Макрона, против того, чтобы отправить войска и французских солдат в Украину. Присутствие войск на земле – это красная линия. Я считаю, что прежде всего против этого решения выступает большинство французов. Сама Украина и президент Владимир Зеленский не призывали до отправки французских войск в Украину. Это может иметь драматические последствия для мира во всем мире", — заявил Жордан Барделла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил Антон. Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".