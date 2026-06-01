Это не понравится Путину: Макрон заявил об ударе по "теневому флоту" России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Франция продолжает усиливать давление на российскую экономику и механизмы обхода международных санкций. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании в Атлантическом океане нефтяного танкера, принадлежащего к "теневому флоту" России.
Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников
Макрон в соцсети X рассказал о задержании танкера "теневого флота" РФ. По словам французского лидера, операцию провели Военно-морские силы Франции при поддержке международных партнеров, в том числе Великобритании.
Судно "Тагор", вышедшее из российских портов и находившееся под санкциями, было остановлено в открытом море в соответствии с нормами международного морского права. Макрон подчеркнул, что Франция не намерена мириться с попытками обходить санкционные ограничения, введенные против России из-за войны против Украины.
Задержание "Тагора" стало очередным эпизодом в борьбе Парижа с российским "теневым флотом". За последний год французские военные уже неоднократно проводили аналогичные операции. В частности, в октябре 2025 года был задержан танкер Boracay, а в начале 2026 года – еще несколько подсанкционных судов в Средиземном море.
В Париже уверены, что "теневой флот" стал одним из ключевых инструментов Кремля для экспорта нефти в обход западных санкций. Такие суда часто сменяют флаги, скрывают маршруты или используют непрозрачные схемы собственности, что позволяет Москве продолжать получать значительные доходы от продажи энергоносителей.