Это не понравится Путину: Макрон заявил об ударе по "теневому флоту" России

Франция продолжает усиливать давление на российскую экономику и механизмы обхода международных санкций. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании в Атлантическом океане нефтяного танкера, принадлежащего к "теневому флоту" России.

Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Макрон в соцсети X рассказал о задержании танкера "теневого флота" РФ. По словам французского лидера, операцию провели Военно-морские силы Франции при поддержке международных партнеров, в том числе Великобритании.

Судно "Тагор", вышедшее из российских портов и находившееся под санкциями, было остановлено в открытом море в соответствии с нормами международного морского права. Макрон подчеркнул, что Франция не намерена мириться с попытками обходить санкционные ограничения, введенные против России из-за войны против Украины.

"Наша решимость является постоянной и полной. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, в том числе Соединенного Королевства, со строгим соблюдением морского права", — заявил Макрон.

Задержание "Тагора" стало очередным эпизодом в борьбе Парижа с российским "теневым флотом". За последний год французские военные уже неоднократно проводили аналогичные операции. В частности, в октябре 2025 года был задержан танкер Boracay, а в начале 2026 года – еще несколько подсанкционных судов в Средиземном море.

В Париже уверены, что "теневой флот" стал одним из ключевых инструментов Кремля для экспорта нефти в обход западных санкций. Такие суда часто сменяют флаги, скрывают маршруты или используют непрозрачные схемы собственности, что позволяет Москве продолжать получать значительные доходы от продажи энергоносителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об охоте на теневой флот РФ. Зеленский показал удар по российским судам.