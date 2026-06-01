Це не сподобається Путіну: Макрон заявив про удар по "тіньовому флоту" Росії

Франція продовжує посилювати тиск на російську економіку та механізми обходу міжнародних санкцій. Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про затримання в Атлантичному океані нафтового танкера, який належить до "тіньового флоту" Росії.

Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Макрон у соцмережі X розповів про затримання танкера "тіньового флоту" РФ. За словами французького лідера, операцію провели Військово-морські сили Франції за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Великої Британії.

Судно "Тагор", яке вийшло з російських портів і перебувало під санкціями, було зупинене у відкритому морі відповідно до норм міжнародного морського права. Макрон наголосив, що Франція не має наміру миритися зі спробами обходити санкційні обмеження, запроваджені проти Росії через війну проти України.

"Наша рішучість є постійною і повною. Ця операція була проведена в Атлантичному океані, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів, зокрема Сполученого Королівства, з суворим дотриманням морського права", — заявив Макрон.

Затримання "Тагора" стало черговим епізодом у боротьбі Парижа з російським "тіньовим флотом". Упродовж останнього року французькі військові вже неодноразово проводили аналогічні операції. Зокрема, у жовтні 2025 року було затримано танкер Boracay, а на початку 2026 року — ще кілька підсанкційних суден у Середземному морі.

У Парижі переконані, що "тіньовий флот" став одним із ключових інструментів Кремля для експорту нафти в обхід західних санкцій. Такі судна часто змінюють прапори, приховують маршрути або використовують непрозорі схеми власності, що дозволяє Москві продовжувати отримувати значні прибутки від продажу енергоносіїв.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про полювання на тіньовий флот РФ. Зеленський показав удар по російських суднах.