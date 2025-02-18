Премьер-министр Франции Франсуа Байру видит параллели между современными событиями и тридцатыми годами прошлого столетия и встревожен признаками "альянса" между новым президентом США и главой Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BFMTV", со ссылкой на слова источников, присутствующих на правительственной встрече во вторник.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Байру якобы сказал о том, что встреча европейских лидеров, которая состоялась накануне в Елисейском дворце, "не позволила уменьшить опасения", и, по его мнению, нынешние события вызывают параллели с тридцатыми годами прошлого столетия, и "впервые с 1945 года война может прийти в Европу, к нам".

"Можно видеть немыслимый альянс между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу", – якобы отметил премьер, добавив, что ему обидно видеть слабость ЕС в этой ситуации.

Читайте также на портале "Комментарии" — любое мирное соглашение по Украине должно базироваться на трех ключевых пунктах: независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленную надежными гарантиями безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон организовал экстренную встречу с лидерами ЕС после объявления США о начале переговоров с Россией о прекращении войны в Украине без участия Европы и Киева. Однако, несмотря на длительные дискуссии, европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам, в частности относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".



