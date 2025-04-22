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Европа назвала США "красные линии" для мирной сделки по Украине: детали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро не стал называть вопросы, по которым Европа готова уступить

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей

Еще перед встречей в Лондоне, которая должна состояться 23 апреля, европейские партнеры Киева на прошлой неделе в Париже проинформировали США, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не будут для них предметом переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Европа назвала США "красные линии" для мирной сделки по Украине: детали

Жан-Ноэль Барро. Фото из открытых источников

Украина, США, Франция, Великобритания и Германия провели 17 апреля в Париже первые совместные переговоры после прихода к власти президента Дональда Трампа, на которых обменялись мнениями о путях прекращения более чем трехлетней войны.

Высокопоставленные должностные лица, включая госсекретаря США Марко Рубио, вновь встретятся в Лондоне 23 апреля.

"Единственная цель, которая нас волнует, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши "красные линии"", — отметил Барро.

При этом топ-дипломат Франции не назвал конкретные вопросы, по которым европейские лидеры собираются уступать.

Читайте также на портале "Комментарии" — объявленное путинским режимом пасхальное прекращение огня в Украине было не более, чем маневром произвести впечатление на президента США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью FranceInfo высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Министр иностранных дел Франции отметил, жест российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого "пасхального перемирия" был неискренним и имел исключительно политический подтекст.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин поставил цель: куда должны прорваться россияне к 9 мая.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/europeans-outlined-non-negotiable-issues-us-ukraine-russia-peace-deal-french-2025-04-22/
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