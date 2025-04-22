Во Франции объяснили, что стоит за трюком Путина с "пасхальным перемирием"

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Кравцев Сергей
Объявленное путинским режимом пасхальное прекращение огня в Украине было не более, чем маневром произвести впечатление на президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью FranceInfo высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Министр иностранных дел Франции отметил, жест российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого "пасхального перемирия" был неискренним и имел исключительно политический подтекст.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин заявил, что "пасхальное перемирие" было объявлено, чтобы якобы показать готовность Москвы к мирным инициативам. По его словам, Кремль ожидает, что Украина будет положительно относиться к подобным идеям.
Владимир Путин во время выступления на премии "Служение" объяснил, почему объявил о "перемирии", которое должно было длиться 30 часов на Пасху.
Российский диктатор сказал, что ожидает положительных сигналов из Украины по поводу других мирных инициатив.
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