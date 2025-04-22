Во Франции объяснили, что стоит за трюком Путина с "пасхальным перемирием"

Объявленное путинским режимом пасхальное прекращение огня в Украине было не более, чем маневром произвести впечатление на президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью FranceInfo высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Франции отметил, жест российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого "пасхального перемирия" был неискренним и имел исключительно политический подтекст.

"Пасхальное перемирие", которое он несколько неожиданно объявил, было маркетинговой операцией, операцией ухаживания, направленной на то, чтобы президент Трамп не потерял терпение и не разозлился", — сказал министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин заявил, что "пасхальное перемирие" было объявлено, чтобы якобы показать готовность Москвы к мирным инициативам. По его словам, Кремль ожидает, что Украина будет положительно относиться к подобным идеям.

Владимир Путин во время выступления на премии "Служение" объяснил, почему объявил о "перемирии", которое должно было длиться 30 часов на Пасху.

"Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с инициативой на Пасху", — заявил Путин.

Российский диктатор сказал, что ожидает положительных сигналов из Украины по поводу других мирных инициатив.

"Москва надеется, что украинская сторона тоже положительно относится к мирным инициативам. Предложение по перемирию рассматривалось Киевом как игра судьбами", — сказал Путин.



