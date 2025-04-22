logo

BTC/USD

88308.42

ETH/USD

1615.86

LTC/USD

79.08

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

48.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Во Франции объяснили, что стоит за трюком Путина с "пасхальным перемирием"
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Франции объяснили, что стоит за трюком Путина с "пасхальным перемирием"

Глава МИД Франции считает, что Путин попытался произвести впечатление на Трампа, показав тому, что Москва якобы готова к переговорам

сегодня, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Объявленное путинским режимом пасхальное прекращение огня в Украине было не более, чем маневром произвести впечатление на президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью FranceInfo высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Во Франции объяснили, что стоит за трюком Путина с "пасхальным перемирием"

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Франции отметил, жест российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого "пасхального перемирия" был неискренним и имел исключительно политический подтекст.

"Пасхальное перемирие", которое он несколько неожиданно объявил, было маркетинговой операцией, операцией ухаживания, направленной на то, чтобы президент Трамп не потерял терпение и не разозлился", — сказал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин поставил цель: куда должны прорваться россияне к 9 мая.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин заявил, что "пасхальное перемирие" было объявлено, чтобы якобы показать готовность Москвы к мирным инициативам. По его словам, Кремль ожидает, что Украина будет положительно относиться к подобным идеям.

Владимир Путин во время выступления на премии "Служение" объяснил, почему объявил о "перемирии", которое должно было длиться 30 часов на Пасху.

"Россия всегда хорошо относится к перемириям, поэтому и выступила с инициативой на Пасху", — заявил Путин.

Российский диктатор сказал, что ожидает положительных сигналов из Украины по поводу других мирных инициатив.

"Москва надеется, что украинская сторона тоже положительно относится к мирным инициативам. Предложение по перемирию рассматривалось Киевом как игра судьбами", — сказал Путин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости