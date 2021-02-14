Эйфелеву башню перекрасят

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Ольга Чародий
Эйфелева башня в Париже не меняла цвет с 1968 года. В
ближайшее время из ржаво-бурой она станет
золотой.
Эйфелева башня - фото из открытых источников
Ремонт достопримечательности приурочен к Олимпиаде-2024,
которая будет проводится в Париже, пишет Time Out. Во время соревнований Эйфелева башня станет фоном для соревнований
по триатлону и плаванию на открытой воде. Сообщается, что перед покраской с
башни снимут 19 слоев старой краски, что
существенно уменьшит вес конструкции.
Планируется, что на обновление башни будет затрачено 60 тонн краски. Легендарная башня состоит из 18 тыс. металлических деталей, которые скреплены 2,5 млн. заклепок – все они будут обработаны и перекрашены.
Напомним, ученые из Массачусетского технологического института сулят реальную угрозу Земле из-за падения астероида Апофис, во избежание чего могут применить ядерное оружие. Человечество ожидает очередное испытание: ученые бьют тревогу в связи с тем, что в 2029 году на Землю может упасть астероид Апофис размером с Эйфелеву башню.
Предполагается, что космическое тело приблизиться к Земле на рекордно малое расстояние, и уже сейчас ученые разрабатывают план того, как изменить траекторию. Не исключено, что экспертам придется задействовать снаряды-ударники, которые вышлют навстречу заранее. Над этой схемой сейчас трудятся в Массачусетском технологическом институте. Есть опасение того, что если Апофис пролетит мимо в этот раз, но его захватит гравитационное поле Земли, то уже в 2036 году астероид вернется и точно рухнет на нашу планету.
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