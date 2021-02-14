Эйфелеву башню перекрасят

Эйфелева башня в Париже не меняла цвет с 1968 года. В ближайшее время из ржаво-бурой она станет золотой.

Эйфелева башня - фото из открытых источников

Ремонт достопримечательности приурочен к Олимпиаде-2024, которая будет проводится в Париже, пишет Time Out. Во время соревнований Эйфелева башня станет фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде. Сообщается, что перед покраской с башни снимут 19 слоев старой краски, что существенно уменьшит вес конструкции.

“Башню красят в желто-коричневый — цвет, который предпочитал сам Гюстав Эйфель”, - говорится в сообщении.

Планируется, что на обновление башни будет затрачено 60 тонн краски. Легендарная башня состоит из 18 тыс. металлических деталей, которые скреплены 2,5 млн. заклепок – все они будут обработаны и перекрашены.

Напомним, ученые из Массачусетского технологического института сулят реальную угрозу Земле из-за падения астероида Апофис, во избежание чего могут применить ядерное оружие. Человечество ожидает очередное испытание: ученые бьют тревогу в связи с тем, что в 2029 году на Землю может упасть астероид Апофис размером с Эйфелеву башню.

Предполагается, что космическое тело приблизиться к Земле на рекордно малое расстояние, и уже сейчас ученые разрабатывают план того, как изменить траекторию. Не исключено, что экспертам придется задействовать снаряды-ударники, которые вышлют навстречу заранее. Над этой схемой сейчас трудятся в Массачусетском технологическом институте. Есть опасение того, что если Апофис пролетит мимо в этот раз, но его захватит гравитационное поле Земли, то уже в 2036 году астероид вернется и точно рухнет на нашу планету.











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