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Франция активно готовится к войне: Politico раскрыло детали

По информации Politico, Франция готовит флот к "войне высокой интенсивности"

сегодня, 12:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Франция переводит подготовку своего флота с акцента на полицейских операциях на подготовку к войне на уничтожение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", со ссылкой на заявление командующего авианосной боевой группой Франции контр-адмирала Жака Маллара.

Франция активно готовится к войне: Politico раскрыло детали

Франция готовит флот к войне. Фото: из открытых источников

Отмечается, если ранее основными задачами французского военно-морского флота были перехват торговцев наркотиками и борьба с незаконным рыболовством, то теперь обучение сосредоточено на военных угрозах.

"Морской бой становится все более вероятным. Мы переходим из мира, в котором мы были довольно свободны поступать так, как нам заблагорассудится, в мир, где мы чувствуем угрозу на более регулярной основе... Теперь мы готовимся к другим миссиям, в частности к тому, что мы называем войной высокой интенсивности", — сказал адмирала Жак Маллар.

Он отмечает, что поскольку война России против Украины также происходит в Черном море, а поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы атакуют военные корабли и торговые суда в Красном море, западным военно-морским силам приходится адаптироваться к новой среде с "все более раскрепощенными конкурентами".

По словам командующего авианосной боевой группой, французские моряки тренируются сражаться с "тем, кто хочет нас уничтожить. Не тот, кто хочет заниматься нелегальной торговлей, не тот, кто хочет украсть рыбу, не тот, кто хочет наблюдать за нами, а тот, кто хочет нас уничтожить".

В то же время Париж не считает Китай своей непосредственной угрозой, поскольку Китай имеет "довольно ограничительное видение" свободы судоходства и решил сосредоточить свои усилия на контроле над Южно-Китайским морем.

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Источник: https://www.politico.eu/article/french-rear-admiral-jacques-mallard-france-navy-prepares-high-intensity-warfare/
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