"Франция для французов!": исламофобы разгромили лавку турецкого мясника

Во пригороде Нанта неизвестные разгромили турецкую мясную лавку, написав на стенах и окнах множество оскорблений в адрес ислама. Внутри магазина разбиты витрины и опрокинута мебель.

Фото: Lokum; kizilbayrak

Владелец лавки на ул. Бугенвиль 31 заявил, что это уже второе нападение за последние несколько дней. Расисты написали на стенах: "Убирайся отсюда", "Франция для французов", "Смерть туркам", "Свинья", "Эрдоган умер". Позже в сети появились фото, где на стенах разгромленной лавки висят записки других французов: "Позор тому, кто сделал это", "Очень жаль, что вы так думаете", "Ужасно поступили". СМИ выдвинули версию, что магазин разгромили зоозащитники-исламофобы. Отмечено, что большинство призывов и лозунгов написаны с ошибками.

Ранее "Комментарии" сообщали , что Франция ужесточила контроль внутри страны за мигрантами из-за недавних терактов в Ницце и Вене. В конце октября в стране произошла серия вооруженных нападений исламистов. Президент Эммануэль Макрон увеличил количество полиции на границах и призвал реформировать систему Шенгена в Европейском Союзе.





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