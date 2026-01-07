Франция готовится к сценарию захвата Гренландии США: какой план

Франция приступила к подготовке возможного плана действий на случай, если Соединенные Штаты решат силовым или политическим путем получить контроль над Гренландией. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Франция готовит план защиты Гренландии от США

По его словам, Париж координирует свои шаги с европейскими партнерами. Вопросы Гренландии планируют обсудить во время встречи министров иностранных дел Франции, Германии и Польши.

Тема снова оказалась в центре внимания после заявлений Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты установления контроля над островом. Американский лидер не исключил даже возможности применения армии для достижения этой цели.

Дополнительный резонанс вызвала публикация жены одного из советников Трампа по внутренней безопасности, изложившей карту, где Гренландия изображена в цветах американского флага.

Интерес Дональда Трампа к Гренландии имеет долгую историю. Еще в декабре 2024 года он публично заявлял, что владение и контроль над островом критически важны для национальной безопасности США. Подобные заявления он делал и во время своего первого президентского срока, не раз повторяя идею приобретения территории.

На фоне этих заявлений Дания приняла решение значительно усилить оборонительные расходы, связанные с Гренландией, а также внесла изменения в королевский герб, сделав символы Гренландии и Фарерских островов более заметными.

В то же время в Дании заявления американского президента вызвали и саркастическую реакцию. Глава парламентского комитета по обороне страны публично высмеял идею покупки острова, заявив, что при нынешних финансовых тенденциях Дания скорее сможет "приобрести" США. Он также добавил, что жители любых территорий должны сами решать свою судьбу, а не становиться объектом геополитических соглашений.

