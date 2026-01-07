logo_ukra

Франція готується до сценарію захоплення Гренландії США: який план
Франція готується до сценарію захоплення Гренландії США: який план

Франція разом із європейськими партнерами опрацьовує сценарій дій на випадок, якщо США спробують встановити контроль над Гренландією

7 січня 2026, 17:26
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Франція почала підготовку можливого плану дій на випадок, якщо Сполучені Штати вирішать силовим або політичним шляхом отримати контроль над Гренландією. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Франція готується до сценарію захоплення Гренландії США: який план

Франція готує план захисту Гренландії від США

За його словами, Париж координує свої кроки з європейськими партнерами. Питання Гренландії планують обговорити під час зустрічі міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі.

Тема знову опинилася в центрі уваги після заяв Білого дому про те, що президент США Дональд Трамп розглядає різні варіанти встановлення контролю над островом. Американський лідер не виключив навіть можливості застосування армії для досягнення цієї мети.

Додатковий резонанс викликала публікація дружини одного з радників Трампа з внутрішньої безпеки, яка виклала карту, де Гренландія зображена в кольорах американського прапора.

Інтерес Дональда Трампа до Гренландії має тривалу історію. Ще у грудні 2024 року він публічно заявляв, що володіння та контроль над островом є критично важливими для національної безпеки США. Подібні заяви він робив і під час свого першого президентського терміну, неодноразово повторюючи ідею придбання території.

На тлі цих заяв Данія ухвалила рішення значно посилити оборонні витрати, пов’язані з Гренландією, а також внесла зміни до королівського герба, зробивши символи Гренландії та Фарерських островів більш помітними.

Водночас у Данії заяви американського президента викликали і саркастичну реакцію. Голова парламентського комітету з оборони країни публічно висміяв ідею купівлі острова, заявивши, що за нинішніх фінансових тенденцій Данія швидше зможе "придбати" США. Він також додав, що мешканці будь-яких територій мають самі вирішувати свою долю, а не ставати об’єктом геополітичних угод.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий та громадський діяч Максим Жорін висловився щодо резонансної історії з іноземцем, якого запідозрили у проросійських поглядах, та підтримав позицію про недоцільність допуску таких осіб на територію України.



Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/france-working-with-allies-plan-should-us-make-move-greenland-2026-01-07/
