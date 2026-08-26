Франция хочет ограничить Украине закупке оружия: что задумал Макрон

Франция пытается ограничить срок действия специальных исключений, которые позволяют Украине закупать необходимое вооружение за пределами Европейского Союза за счет масштабного кредита на 90 миллиардов евро. Вопрос уже стал предметом разногласий между Парижем и рядом европейских союзников Киева, сообщает Euronews.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Речь идет о программе Ukraine Support Loan, утвержденной странами ЕС для поддержки Украины в 2026–2027 годах. Из общего объема финансирования 30 миллиардов евро предусмотрены для экономических нужд, еще 60 миллиардов – для военной помощи.

Правила программы предусматривают, что большая часть средств должна оставаться внутри европейского оборонного рынка. Закупки за пределами ЕС и Европейской экономической зоны ограничены: стоимость продукции из третьих стран не должна превышать 35%.

Однако предусмотрены исключения. Украина может получить разрешение на закупки за пределами Европы, если необходимого вооружения нет у европейских производителей или они не способны поставить его в нужном количестве, достаточно быстро и по приемлемой цене.

Киев уже воспользовался этим механизмом дважды. Европейская комиссия разрешила закупать китайские комплектующие для беспилотников, а также американские ракеты-перехватчики Patriot, признав, что европейская промышленность пока не может обеспечить Украину необходимыми объемами.

Париж настаивает: подобные исключения не должны становиться постоянными. Франция рассчитывает постепенно переориентировать украинские закупки на европейский военно-промышленный комплекс. Особое значение в этом контексте имеет система SAMP/T, которую рассматривают как европейскую альтернативу Patriot.

Однако далеко не все страны ЕС готовы поддержать такой подход. Швеция, Германия, Польша, Нидерланды, страны Балтии, Дания и Финляндия ранее призвали предоставить Украине максимальную гибкость при закупках.

Их позиция проста: во время войны решающим фактором должно быть не происхождение оружия, а скорость его поставки. Главный вопрос теперь заключается в том, согласится ли Европа пожертвовать принципом "покупай европейское" ради того, чтобы Украина могла быстрее получить оружие, необходимое ей прямо сейчас.

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