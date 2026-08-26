Франція хоче обмежити Україні закупівлю зброї: що задумав Макрон

Франція намагається обмежити термін дії спеціальних винятків, які дозволяють Україні закуповувати необхідне озброєння поза Європейським Союзом за рахунок масштабного кредиту на 90 мільярдів євро. Питання вже стало предметом розбіжностей між Парижем та низкою європейських союзників Києва, повідомляє Euronews.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про програму Ukraine Support Loan, затверджену країнами ЄС для підтримки України у 2026–2027 роках. Із загального обсягу фінансування 30 мільярдів євро передбачено для економічних потреб, ще 60 мільярдів – для військової допомоги.

Правила програми передбачають, що більшість коштів має залишатися всередині європейського оборонного ринку. Закупівлі за межами ЄС та Європейської економічної зони обмежені: вартість продукції з третіх країн не повинна перевищувати 35%.

Проте передбачено винятки. Україна може отримати дозвіл на закупівлі за межами Європи, якщо необхідного озброєння немає у європейських виробників або вони не здатні поставити його у потрібній кількості, досить швидко та за прийнятною ціною.

Київ уже скористався цим механізмом двічі. Європейська комісія дозволила закуповувати китайські комплектуючі для безпілотників, а також американські ракети-перехоплювачі Patriot, визнавши, що європейська промисловість поки що не може забезпечити Україну необхідними обсягами.

Париж наполягає: подібні винятки не повинні ставати постійними. Франція розраховує поступово переорієнтувати українські закупівлі на європейський військово-промисловий комплекс. p align="justify"> Особливе значення в цьому контексті має система SAMP/T, яку розглядають як європейську альтернативу Patriot.

Проте, далеко не всі країни ЄС готові підтримати такий підхід. Швеція, Німеччина, Польща, Нідерланди, країни Балтії, Данія та Фінляндія раніше закликали надати Україні максимальної гнучкості при закупівлі.

Їхня позиція проста: під час війни вирішальним фактором має бути не походження зброї, а швидкість її постачання. Головне питання тепер полягає в тому, чи погодиться Європа пожертвувати принципом "купуй європейську" заради того, щоб Україна могла швидше отримати зброю, необхідну їй зараз.

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