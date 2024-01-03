Франция меняет характер помощи Украине

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер объяснил, что теперь его страна будет более сосредоточена на изготовлении оружия в Украине, а не осуществлять закупки и пожертвования украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью у France info.

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер. Фото из открытых источников

Французский посол рассказал о новой цели помощи Украине и объяснил, что на ее реализацию нужно время.

"Поддержка Франции будет менять свой характер, ведь цель состоит в том, чтобы производить больше вооружений в Украине, а не ограничиваться пожертвованиями или закупками. Но для перехода от одной стратегии к другой нужно определенное время", — пояснил Гаэль Весьер.

Посол Франции в Украине утверждает, что у Украины для нового направления помощи есть необходимые ресурсы, а также поддержка от союзников.

Весьер также отреагировал на недавние массовые атаки России по Украине. По словам французского посла, такие агрессивные действия РФ в очередной раз показывают реальное положение вещей: "кто является жертвой, а кто палачом, кто агрессор, а кто жертва".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский посол отреагировал на массированную ракетную атаку россиян по Украине. Мартин Харрис заявил, что российские силы в очередной раз нанесли удары по гражданским домам и мирным жителям Украины. Кроме того, подобную реакцию выразила и американский посол Бриджит Бринк.

Также "Комментарии" писали, что военные корабли, о передаче которых объявила Великобритания, не могут попасть в Украину через пролив Босфор. Причиной тому является решение Турции блокировать любые военные корабли Украины и России от их вхождения в Черное море.