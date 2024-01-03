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Франция меняет характер помощи Украине

Французский посол Гаэль Весьер рассказал, в чем будет заключаться новая стратегия помощи Франции для Украины.

сегодня, 09:18 comments1038
Автор:
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Slava Kot
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Посол Франции в Украине Гаэль Весьер объяснил, что теперь его страна будет более сосредоточена на изготовлении оружия в Украине, а не осуществлять закупки и пожертвования украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью у France info.

Франция меняет характер помощи Украине

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер. Фото из открытых источников

Французский посол рассказал о новой цели помощи Украине и объяснил, что на ее реализацию нужно время.

"Поддержка Франции будет менять свой характер, ведь цель состоит в том, чтобы производить больше вооружений в Украине, а не ограничиваться пожертвованиями или закупками. Но для перехода от одной стратегии к другой нужно определенное время", — пояснил Гаэль Весьер.

Посол Франции в Украине утверждает, что у Украины для нового направления помощи есть необходимые ресурсы, а также поддержка от союзников.

Весьер также отреагировал на недавние массовые атаки России по Украине. По словам французского посла, такие агрессивные действия РФ в очередной раз показывают реальное положение вещей: "кто является жертвой, а кто палачом, кто агрессор, а кто жертва".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский посол отреагировал на массированную ракетную атаку россиян по Украине. Мартин Харрис заявил, что российские силы в очередной раз нанесли удары по гражданским домам и мирным жителям Украины. Кроме того, подобную реакцию выразила и американский посол Бриджит Бринк.

Также "Комментарии" писали, что военные корабли, о передаче которых объявила Великобритания, не могут попасть в Украину через пролив Босфор. Причиной тому является решение Турции блокировать любые военные корабли Украины и России от их вхождения в Черное море.



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Источник: https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/grand-entretien-frappes-russes-en-ukraine-la-population-fait-preuve-d-une-resilience-vraiment-extraordinaire-constate-l-ambassadeur-de-france-en-ukraine_6278406.html
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