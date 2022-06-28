Франция может предоставить ракеты и другую технику для Украины: что известно

Франция предоставит украинцам бронетранспортеры и, возможно, ракеты. Об этом пишет CNN, цитируя министра обороны страны.



Фото иллюстративное / Pixabay

Чиновник подчеркнул, что в ближайшее время привезут значительное количество бронетранспортеров и вспомогательных машин французского производства, известных как VAB, которые есть на вооружении.

"Чтобы быстро двигаться в районах, находящихся под огнем противника, армиям нужна бронетехника. Франция будет поставлять в больших количествах транспортные средства такого типа, VAB, которые есть на вооружении", — сказал Себастьен Лекорню в интервью в понедельник.

БТР VAB на колесах может выполнять роль автомобиля поддержки, используется в качестве вооружения Франции с 1976 года.

По словам Лекорна, рассматриваются возможности поставки противокорабельных ракет Exocet французского производства. Министр подтвердил, что было передано еще шесть САУ "Цезарь", а ранее уже было отправлено 12 артиллерийских установок из Франции в Украину. Даты дополнительных поставок и передачи БТР не разглашают.



Как рассказал Лекорн, с февраля 2022 года Украина получила "Цезарь", противотанковые ракеты "Милан", зенитные ракеты "Мистраль". По данным на апрель, военная помощь Украине от Парижа оценивалась более чем в 100 миллионов евро.

Ранее мы писали, что в Украину прибыли мощные HIMARS из США. Министр обороны Украины рассказал о доставленном мощном тяжелом оружии от Соединенных штатов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о ракетных артиллерийских системах повышенной мобильности, смонтированных на колесном шасси. РСЗО необходимы для успешных атак тыловых частей врага на фронте и для срыва логистических путей русских военных. Ведь эти РСЗО дают дальность пуска снарядов до 50-60 км, что существенно выгоднее для поражения целей противника в тылу, чем М777, имеющая дальность 40 км.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!