logo

BTC/USD

20895.86

ETH/USD

1216.31

LTC/USD

56.12

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Франция может предоставить ракеты и другую технику для Украины: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция может предоставить ракеты и другую технику для Украины: что известно

Министр обороны Франции рассказал, какую еще технику смогут передать украинцам

сегодня, 17:20
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Франция предоставит украинцам бронетранспортеры и, возможно, ракеты. Об этом пишет CNN, цитируя министра обороны страны.

Франция может предоставить ракеты и другую технику для Украины: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Чиновник подчеркнул, что в ближайшее время привезут значительное количество бронетранспортеров и вспомогательных машин французского производства, известных как VAB, которые есть на вооружении.

"Чтобы быстро двигаться в районах, находящихся под огнем противника, армиям нужна бронетехника. Франция будет поставлять в больших количествах транспортные средства такого типа, VAB, которые есть на вооружении", — сказал Себастьен Лекорню в интервью в понедельник.

БТР VAB на колесах может выполнять роль автомобиля поддержки, используется в качестве вооружения Франции с 1976 года.

По словам Лекорна, рассматриваются возможности поставки противокорабельных ракет Exocet французского производства. Министр подтвердил, что было передано еще шесть САУ "Цезарь", а ранее уже было отправлено 12 артиллерийских установок из Франции в Украину. Даты дополнительных поставок и передачи БТР не разглашают.

Как рассказал Лекорн, с февраля 2022 года Украина получила "Цезарь", противотанковые ракеты "Милан", зенитные ракеты "Мистраль". По данным на апрель, военная помощь Украине от Парижа оценивалась более чем в 100 миллионов евро.

Ранее мы писали, что в Украину прибыли мощные HIMARS из США. Министр обороны Украины рассказал о доставленном мощном тяжелом оружии от Соединенных штатов для Вооруженных сил Украины. Речь идет о ракетных артиллерийских системах повышенной мобильности, смонтированных на колесном шасси. РСЗО необходимы для успешных атак тыловых частей врага на фронте и для срыва логистических путей русских военных. Ведь эти РСЗО дают дальность пуска снарядов до 50-60 км, что существенно выгоднее для поражения целей противника в тылу, чем М777, имеющая дальность 40 км.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-28-22/h_7ea43ee9673957a79390ce311f31861b
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!