Франция набросилась на Россию с обвинениями. Что разозлило Макрона

В МИД Франции жестко осудили вызов своего посла в России в министерство иностранных дел страны-террориста. На этой встрече российские дипломаты осудили политику Франции, которую назвали провокационной.

Франция

В МИД Франции заявили, что Россия прибегает к тактике устрашения и для этого использует дипломатические каналы.

"Франция отмечает, что дипломатические каналы в который раз были использованы для манипулирования информацией и запугивания",

– заявили в министерстве иностранных дел.

При этом в МИД Франции обвинили Россию в том, что она снова перекладывает ответственность за происходящее и пытается обвинить страны Запада в агрессивном поведении, хотя на самом деле такое поведение демонстрирует, собственно РФ. В частности, отметили в МИДе, именно Россия развязала свою кровавую захватническую войну в Украине. Кроме того, в министерстве добавили, что Москва совершает действия агрессивного характера, чтобы дестабилизировать страны Европы и для этого, например, использует кибератаки.

Кроме того, в МИД Франции добавили, что они будут и дальше поддерживать Украину, потому что она делает все для того, чтобы защитить свой суверенитет, а также территориальную целостность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кроме посла Франции МИД России вызвало и посла Британии, чтобы выразить свое "возмущение" по поводу того, что Лондон разрешил использовать Украине его оружие для того, чтобы наносить удары по территории РФ. Британии пригрозили ударить по ее военным базам в Украине или за ее пределами, если их оружие будет использовано для нанесения ударов по территории РФ.



