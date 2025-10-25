Франция наконец-то готова отправить войска в Украину: озвучена дата

Во Франции заявили о готовности направить свой военный контингент в Украину в рамках будущих гарантий безопасности, если это будет необходимо. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шиль.

Французские войска. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, его подразделения готовы к возможному развертыванию войск в пользу Украины в 2026 году в рамках будущих гарантий безопасности.

"Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, при необходимости — в пользу Украины", — отметил Пьер Шиль.

Он также акцентировал, что 2026-й год станет "годом коалиций" и добавил, что Франция активно готовится к многонациональным учениям Orion 26.

Ожидается, что учения Orion 26 проверят взаимодействие между видами войск и союзниками.

Шиль утверждает, что Сухопутные войска Франции готовы одновременно реагировать на три возможные угрозы, среди которых — готовность к потенциальному развертыванию в Украине, а также выполнение обязательств в рамках НАТО.

В Париже в последние месяцы все серьезнее говорят об угрозе со стороны России. Ранее бывший начальник Генштаба французской армии Тьерри Бюркар предупреждал, что Кремль рассматривает Францию как одну из главных целей, а новый глава Генштаба Фабьен Мандон призвал к усилению перевооружения страны.

Стоит обратить внимание, что одним из пунктов будущих гарантий безопасности, который вступит в действие после прекращения огня, является возможное введение иностранных войск в Украину.

Эту тему активно начали обсуждать в этом году, а на встрече "коалиции решительных" 4 сентября в Париже уже удалось выяснить некоторую конкретику.

Ряд стран готов на размещение своих военных в Украине. Среди тех, кто это поддерживает — Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.

