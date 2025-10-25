Франція нарешті готова відправити війська до України: озвучено дату

У Франції заявили про готовність направити свій військовий контингент в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки, якщо це буде потрібно. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив начальник штабу Сухопутних військ Франції генерал П'єр Шиль.

Французькі війська. Фото: із відкритих джерел

Генерал зазначив, що його підрозділи готові до можливого розгортання військ на користь України у 2026 році в рамках майбутніх гарантій безпеки.

"Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, за потреби — на користь України", — зазначив П'єр Шиль.

Він також наголосив, що 2026-й рік стане "роком коаліцій" і додав, що Франція активно готується до багатонаціональних навчань Orion 26.

Очікується, що вчення Orion 26 перевірять взаємодію між видами військ та союзниками.

Шиль стверджує, що Сухопутні війська Франції готові одночасно реагувати на три можливі загрози, серед яких готовність до потенційного розгортання в Україні, а також виконання зобов'язань у рамках НАТО.

У Парижі останніми місяцями все серйозніше говорять про загрозу Росії. Раніше колишній начальник Генштабу французької армії Тьєррі Бюркар попереджав, що Кремль розглядає Францію як одну з головних цілей, а новий голова Генштабу Фаб'єн Мандон закликав посилити переозброєння країни.

Варто звернути увагу, що одним із пунктів майбутніх гарантій безпеки, який набуде чинності після припинення вогню, є можливе запровадження іноземних військ в Україну.

Цю тему активно почали обговорювати цього року, а на зустрічі "рішучих коаліції" 4 вересня в Парижі вже вдалося з'ясувати деяку конкретику.

Низка країн готова на розміщення своїх військових в Україні. Серед тих, хто це підтримує – Великобританія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія.

