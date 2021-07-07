Франция обещает в ближайшие дни отреагировать на российский "закон о шампанском": почему РФ решилась на подобный шаг

После принятия Россией нового закона, позволяющегоиспользовать название "шампанское" только российским производителям, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал реакцию Парижа в ближайшие дни. Прогнутся ли французы, подыгрывающие РФ на многих фронтах, под очередную хотелку Кремля? Почему Россия решилась на подобный шаг? Чем он может обернуться? Эксперты оценили для портала "Комментарии"

Шампанское (фото из открытых источников)





Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так комментирует ситуацию: "Идет политическая война. И Путин четко поставил цель возродить "великий Советский Союз", пусть даже в неком в убожеском виде. По этой причине делает то, что было в СССР. А там шампанское было, хоть и тогда это было запрещено. Путин со всеми ссорится, а потом — хоть потоп. Понятно, что когда его не станет, начнут исправлять его выходки. А сейчас, я так понимаю, что это один из первых шагов, могут быть дальнейшие".





По мнению аналитика, Путин хочет показать, что Россия превыше всего, что она супергосударство. Хоть это смотрится довольно примитивно.





"Он специально плодит конфликты, провоцирует Запад. Это характерно для всех диктаторов. Чем больше проблем, тем проще управлять. Явный курс на конфликт, желание мировой изоляции ради консервации режим. Ему так удобно. К тому же, отвлекается внимание народа от внутренних — реальных – проблем. Экономических, социальных, со свободой словам, с правами человека, — поясняет Александр Охрименко. – Понятно, что существует огромная разница между настоящим шампанским и тем, что делается в РФ. Зато теперь можно обыграть "фишку", что российское "шампанское" — лучшее в мире, а французское – ну, такое… Беспочвенно потешить самолюбие россиян".



Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что Россия действует в своей давней парадигме: друзей нет, есть лишь враги и рабы. Кто сильнее – враг. Кто слабее – раб.





"Президент Франции Макрон неоднократно показывал, что хочет дружить с РФ, вести с ней переговоры. Но для России это — проявление слабости. Потому в Кремле решили: а мы сделаем вот так – а ты еще упрашивай. В РФ знают, что шампанское — чувствительный вопрос для Франция. Та добилась, в том числе через ВТО, чтобы шампанским называлась только продукция, произведенная в Шампани, а не по схожей технологии в других странах. Прочее – просто игристые вина. А Россия демонстрирует, что будет так, как она хочет", — отмечает Тарас Загородний.





По его мнению, французы оказались в сложном положении. С одной стороны, они не хотят ссориться с Россией. И готовы "договариваться". С другой, понимают, что если позволят "приватизировать" шампанское одной стране, другие воспримут это как прецедент.

"Россия действует прагматично, нагло, — подчеркивает Тарас Загородний. — Посмотрим, "проглотят" ли это французы".

По словам директора юридической фирмы Crane IP, эксперт в вопросах права интеллектуальной собственности Ивана Никитченко, французская компания LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) уже заявила, что будут выполнять новые требования законодательства РФ.





"Поэтому бизнес уже сделал свой выбор, — отмечает эксперт. — Потеря рынка России для французов – более болезненный удар, чем смена обозначение на этикетке. К тому же, кто пил премиальную продукцию в России — продолжит это делать, независимо от того, будет на этикетке Dom Perignon написано "шампанское" или "игристое вино". Этот закон больше нацелен на массового покупателя и "политику импортозамещения" — показывать, что российские товары якобы не уступают в качестве, или даже лучше импортных".





В России, напоминает Иван Никитченко, уже давно успешно делают "пармезан" и прочие известные импортные товары.





"Впрочем, Франция очень активна в защите своих географических наименований. Поэтому ее правительство может действительно инициировать какие-либо шаги. Но в итоге, ничего особого сделано не будет, — прогнозирует эксперт. — У России нет аналогичных защищенных брендов в ЕС — поэтому симметричных шагов не будет. Ну, а российское "шампанское" не будет продаваться в ЕС".

Напомним, Россия обвинила Великобританию в распространении лжи, более подробно читайте в нашем материале.

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