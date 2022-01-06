Франция оштрафовала Google на 150 миллионов евро: какая причина

Служба защиты конфиденциальности данных Франции CNIL заявила в четверг, 6 января, что оштрафовала компанию Alphabet Google на рекордные 150 миллионов евро (169 миллионов долларов) за то, что пользователям Интернета трудно было отказаться от онлайн-трекеров, известных как файлы cookie. Об этом сообщает Reuters.

Перед логотипом Google изображен новый логотип Facebook Meta - Reuters

Facebook Meta Platforms также был оштрафован на 60 миллионов евро по той же причине, сообщает CNIL.

"CNIL обнаружил, что веб-сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не разрешают так легко отказываться от файлов cookie, как их принять", — говорится в заявлении.

Власти заявили, что у двух компаний было три месяца, чтобы выполнить распоряжение или им придется заплатить дополнительный штраф в размере 100 000 евро за день просрочки.

Они включают в себя обязательства Google и Facebook предоставлять французским интернет-пользователям более простые инструменты для отказа от файлов cookie, чтобы гарантировать их согласие.

В CNIL заявили, что, хотя Google и Facebook предоставили виртуальную кнопку, чтобы разрешить немедленно принять файлы cookie, не было эквивалента, чтобы так легко отказаться от них.

"Люди доверяют нам, и мы уважаем их право на конфиденциальность и сохраняем их безопасность. Мы понимаем свою ответственность за защиту этого доверия и обязуемся вносить дальнейшие изменения и продолжать активную работу с CNIL в рамках этой проблемы", – сказал представитель Google.

Facebook не сразу ответил на запрос о комментарии.

Как сообщали ранее "Комментарии", Google подала иск в Окружной суд Нью-Йорка на россиян.

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