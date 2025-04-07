Франция приняла важное решение: что теперь изменится в отношении Украины

Франция официально прописал поддержку Украины как приоритет в международном партнерстве. Такие стратегические ориентиры были утверждены Президентским советом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба президента Франции.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Елисейский дворец представил итоги решений президентского совета по международному партнерству.

"Геополитический контекст, обозначенный возвращением войны у наших границ и обострением международных отношений, подчеркивает важность прочных международных партнерств, которые соответствуют нашим ценностям и интересам и способствуют стабильности этого мира", — говорится в заявлении президентской канцелярии.

В офисе французского лидера отметили, что "в то время как основные партнеры отходят, Франция со своими европейскими союзниками и в дальнейшем будет иметь сильный голос на международной арене".

"Наша повестка дня – суверенитет нашей страны и наших партнеров", — отмечается в заявлении офиса президента Франции Эммануэля Макрона.

Президентский совет по международному партнерству объясняет, что международное партнерство страны базируется на политике: солидарности, особенно перед лицом кризисов, инвестиции перед лицом главных вызовов нашей планеты, альянсов, сочетая дипломатические и экономические интересы Франции и интересы ее партнеров.

Также указывается, что пересмотр этой политики был инициирован Президентским Советом развития в мае 2023 года. Однако два года спустя, столкнувшись "с новой геополитической ситуацией", ведомство "имеет целью стабильно ввести эту смену парадигмы".

Отмечается, что в контексте беспрецедентного увеличения кризисов и ухода основных партнеров Франция выражает свою солидарность с наиболее уязвимыми странами и населением, эффективно сосредотачивая свои усилия "там, где потребности являются важнейшими и самыми неотложными, чтобы внести вклад в стабильность в мире".

Указывается, что Франция, обращает особое внимание странам, пострадавшим от кризисов и конфликтов, через свою гуманитарную помощь и действия по восстановлению, свою поддержку макрофинансовой стабилизации "ежегодно будет отчитываться о своих действиях, в частности в странах, находящихся в кризисе и конфликте".

"Благодаря огромной поддержке, в которой она нуждается, и прямой угрозе, которая довлеет над Европой, Франция подтверждает, что Украина считается приоритетом", — рассказали у Макрона.

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