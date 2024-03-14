Франция продолжает удивлять: Марин Ле Пен шокировала антипутинскими заявлениями

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Кравцев Сергей
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая считается одним из самых пророссийских политиков Евросоюза, неожиданно поддержала Украину. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Марин Ле Пен озвучила в соцсети Х.
Ле Пен выступила в поддержку Украины. Фото: из открытых источников
Политик также добавила, что война России против Украины "неизбежно закончится переговорами". По ее словам, цель Франции и ее союзников должна заключаться в том, чтобы, "когда придет время, Украина оказалась в наиболее благоприятной ситуации для восстановления своей территориальной целостности".
В то же время Ле Пен и ее партия воздержались от голосования за Соглашение о безопасности, заключенное между Украиной и Францией в феврале этого года.
Стоит напомнить, Марин Ле Пен является одной из самых известных сторонниц укрепления международных отношений России и Франции. Партия под ее руководством единственная во Франции, которая поддержала точку зрения России против любого вмешательства в сирийский конфликт. Также она неоднократно заявляла о поддержке действий РФ в Украине, одобрительно отзывалась в пользу оккупации Крыма.
В 2022 году Ле Пен осудила вторжение России в Украину, но призвала "занять сбалансированную позицию в отношении Украины и формировать санкции так, чтобы они позволили достичь мира, а не разрушать французскую экономику".
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