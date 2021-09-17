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Франция просто прогнулась под Путина – только бизнес, ничего личного, – Алексей Голобуцкий

Французское шампанское снова будет поставляться в Россию – как «игристое вино», а не собственно «шампанское»

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

C 15 сентября элитное французское шампанское снова будет поставляться в Россию – как "игристое вино", а не собственно "шампанское". Так теперь будут писать на русскоязычных этикетках. "Шампанским" для РФ, согласно все же признанного французами закона, есть только подделка российского производства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Times".

Франция просто прогнулась под Путина – только бизнес, ничего личного, – Алексей Голобуцкий

Шампанское Фото из открытых источников

Комментируя информацию, известный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет у себя в Facebook, Франция просто прогнулась под Путина – только бизнес, ничего личного. Это прекрасный образец того, что, когда мы говорим о европейской поддержке Украины – мы не должны забывать, что всему есть цена. И, если Франция, Германия или еще кто-то поддерживают нас – это значит, что они теряют деньги российского рынка, полностью или частично.

"Собственно, поэтому столь важны санкции: они уменьшают объем денег у россиян. А, чем меньше денег у них – тем менее привлекательным становится рынок РФ и тем меньше эти соображения давят на политическую и геополитическую сферу", – написал политолог. 

Он добавляет, пока что денег не настолько мало, чтобы ими пренебрегли французские виноделы. На самом деле все это более, чем логично. Можно вспомнить историю, минимум с Наполеоновских времен именно Россия была крупнейшим потребителем шампанских вин, и не только их.

"Ну, и личный небольшой манифест: хотя я и не любитель шампанского, но теперь для меня французские шампанские вина исчезли. Я их не буду пить ни при каких обстоятельствах. Хотя "Вдова Клико" или "Дом Периньон" до сих пор были практически всемирным синонимом "святая", "особого события". Уже не будут", – резюмировал Алексей Голобуцкий. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Эстонии вернула России подаренное крымское шампанское.


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/
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