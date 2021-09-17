Франция просто прогнулась под Путина – только бизнес, ничего личного, – Алексей Голобуцкий

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Кравцев Сергей
C 15 сентября элитное французское шампанское снова будет поставляться в Россию – как "игристое вино", а не собственно "шампанское". Так теперь будут писать на русскоязычных этикетках. "Шампанским" для РФ, согласно все же признанного французами закона, есть только подделка российского производства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Times".
Шампанское Фото из открытых источников
Комментируя информацию, известный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет у себя в Facebook, Франция просто прогнулась под Путина – только бизнес, ничего личного. Это прекрасный образец того, что, когда мы говорим о европейской поддержке Украины – мы не должны забывать, что всему есть цена. И, если Франция, Германия или еще кто-то поддерживают нас – это значит, что они теряют деньги российского рынка, полностью или частично.
Он добавляет, пока что денег не настолько мало, чтобы ими пренебрегли французские виноделы. На самом деле все это более, чем логично. Можно вспомнить историю, минимум с Наполеоновских времен именно Россия была крупнейшим потребителем шампанских вин, и не только их.
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