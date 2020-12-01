Франция проведет массовую вакцинацию с апреля по июнь - Макрон

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Татьяна Лозовенко
С начала 2021 года вакцины будут зарезервированы в первую очередь лишь для наиболее уязвимых. Об этом пишет Le Figaro.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон планирует проведение кампании массовой вакцинации "в период с апреля по июнь". Вакцины будут предназначены для наиболее уязвимой аудитории, сказал он во вторник во время брифинга для прессы с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
Со своей стороны, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил Национальному собранию, что пожилые люди, проживающие в домах престарелых, будут в приоритетном порядке вакцинированы против Covid-19 в соответствии с рекомендациями Высшего управления здравоохранения, опубликованными в понедельник. Персонал, работающий в домах престарелых, также будет частью первой волны вакцинации, сказал премьер-министр во время опроса правительства.
Напомним, сегодня, 1 декабря, Pfizer и BioNTech объявили, что подали заявку на разрешение своей вакцины против Covid-19 в ЕС в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), заявив, что надеются на ее распространение к концу месяца.
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