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Франция проведет массовую вакцинацию с апреля по июнь - Макрон

Эммануэль Макрон планирует проведение кампании массовой вакцинации в период с апреля по июнь

сегодня, 17:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

С начала 2021 года вакцины будут зарезервированы в первую очередь лишь для наиболее уязвимых. Об этом пишет Le Figaro.

Франция проведет массовую вакцинацию с апреля по июнь - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон планирует проведение кампании массовой вакцинации "в период с апреля по июнь". Вакцины будут предназначены для наиболее уязвимой аудитории, сказал он во вторник во время брифинга для прессы с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Со своей стороны, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил Национальному собранию, что пожилые люди, проживающие в домах престарелых, будут в приоритетном порядке вакцинированы против Covid-19 в соответствии с рекомендациями Высшего управления здравоохранения, опубликованными в понедельник. Персонал, работающий в домах престарелых, также будет частью первой волны вакцинации, сказал премьер-министр во время опроса правительства.

Напомним, сегодня, 1 декабря, Pfizer и BioNTech объявили, что подали заявку на разрешение своей вакцины против Covid-19 в ЕС в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), заявив, что надеются на ее распространение к концу месяца.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-une-campagne-de-vaccination-grand-public-envisagee-entre-avril-et-juin-declare-macron-20201201
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