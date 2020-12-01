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ЕС получит вакцину до Нового года - Pfizer

Компания подала заявку на разрешение распространения вакцины в Европе

сегодня, 13:11
Автор:

Татьяна Лозовенко

Pfizer и BioNTech объявили во вторник, что подали заявку на разрешение своей вакцины против Covid-19 в ЕС в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), заявив, что надеются на ее распространение к концу месяца. Об этом пишет Figaro.

ЕС получит вакцину до Нового года - Pfizer

Вакцина Pfizer и BioNTech

Официальный запрос в EMA был подан в понедельник, говорится в заявлении немецкой лаборатории BioNTech, которая связана с американским гигантом Pfizer, после того, как результаты крупномасштабных испытаний показали эффективность 95%. 

Напомним, "Комментарии" узнали, чем отличаются друг от друга 11 лучших вакцин от Сovid-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока мир борется с пандемией коронавируса, 48 потенциальных вакцин в настоящее время проходят испытания на людях, но только 11 находятся на заключительной стадии. Каждый из 11 использует информационную РНК, технологию инактивированных вирусов, вирусные векторы или рекомбинантные белки.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы смогут поехать во Францию на Новый год по заниженной цене. Французская компания Air France сегодня, 1 декабря, сообщила, что утроит количество рейсов с 15 декабря. 100% поездов будут доступны для бронирования





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Источник: https://www.lefigaro.fr/societes/covid-19-pfizer/biontech-a-depose-la-demande-d-autorisation-de-son-vaccin-en-europe-20201201
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