ЕС получит вакцину до Нового года - Pfizer

Pfizer и BioNTech объявили во вторник, что подали заявку на разрешение своей вакцины против Covid-19 в ЕС в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), заявив, что надеются на ее распространение к концу месяца. Об этом пишет Figaro.

Вакцина Pfizer и BioNTech

Официальный запрос в EMA был подан в понедельник, говорится в заявлении немецкой лаборатории BioNTech, которая связана с американским гигантом Pfizer, после того, как результаты крупномасштабных испытаний показали эффективность 95%.

Напомним, "Комментарии" узнали, чем отличаются друг от друга 11 лучших вакцин от Сovid-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока мир борется с пандемией коронавируса, 48 потенциальных вакцин в настоящее время проходят испытания на людях, но только 11 находятся на заключительной стадии. Каждый из 11 использует информационную РНК, технологию инактивированных вирусов, вирусные векторы или рекомбинантные белки.

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