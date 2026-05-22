Франция резко повысила тон: с каким призывом обратилась к Китаю из-за войны в Украине

Кравцев Сергей
Франция усиливает дипломатическое давление на Китай, пытаясь использовать влияние Пекина на Москву для прекращения войны против Украины. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Министерства Европы и иностранных дел Паскаль Конфаврьо, комментируя визит российского правителя Владимира Путина в Китай.
Франция. Фото: из открытых источников
По словам французского дипломата, после начала полномасштабной войны отношения между Россией и КНР стали крайне несбалансированными. В Париже считают, что международная изоляция Кремля подтолкнула Москву к еще большей зависимости от Пекина – прежде всего в энергетической и экономической сферах.
Конфаврьо подчеркнул, что Франция поддерживает постоянный диалог с Китаем и использует этот канал для передачи сигналов по войне в Украине. Париж призывает китайское руководство воспользоваться своими “привилегированными отношениями” с Россией и оказать давление на Кремль ради прекращения агрессии.
Во французском МИД также связывают усиление сотрудничества между Москвой и Пекином с растущими рисками для мировой безопасности и экономики. В Париже считают, что глобальные экономические перекосы становятся все более опасными на фоне военных конфликтов и энергетических кризисов.
Этот вопрос станет одним из ключевых во время председательства Франции в G7в 2026 году. Среди главных приоритетов Парижа – укрепление экономической безопасности, сокращение глобальных дисбалансов и координация действий ведущих стран мира в ответ на геополитические вызовы.
Саммит лидеров G7 пройдет 15-17 июня во французском городе Эвиане, где тема войны РФ против Украины, вероятно, станет одной из центральных.
