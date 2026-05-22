Франція різко підвищила тон: з яким закликом звернулася до Китаю через війну в Україні
Франція різко підвищила тон: з яким закликом звернулася до Китаю через війну в Україні

Париж закликає Пекін втрутитися і зупинити російську агресію, доки союз Москви та КНР змінює світовий баланс

22 травня 2026, 07:07
Кравцев Сергей

Франція посилює дипломатичний тиск на Китай, намагаючись використати вплив Пекіна на Москву для припинення війни проти України. Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Міністерства Європи та закордонних справ Паскаль Конфаврйо, коментуючи візит російського правителя Володимира Путіна до Китаю.

За словами французького дипломата, після початку повномасштабної війни відносини між Росією та КНР стали вкрай незбалансованими. У Парижі вважають, що міжнародна ізоляція Кремля підштовхнула Москву до ще більшої залежності від Пекіна – насамперед у енергетичній та економічній сферах.

Конфаврйо наголосив, що Франція підтримує постійний діалог з Китаєм і використовує цей канал для передачі сигналів щодо війни в Україні. Париж закликає китайське керівництво скористатися своїми “привілейованими відносинами” з Росією та чинити тиск на Кремль задля припинення агресії.

У французькому МЗС також пов'язують посилення співпраці між Москвою та Пекіном із зростаючими ризиками для світової безпеки та економіки. У Парижі вважають, що глобальні економічні перекоси стають дедалі небезпечнішими на тлі військових конфліктів та енергетичних криз.

Це питання стане одним із ключових під час головування Франції в G7 2026 року. Серед головних пріоритетів Парижа – зміцнення економічної безпеки, скорочення глобальних дисбалансів та координація дій провідних країн світу у відповідь на геополітичні виклики.

Саміт лідерів G7 пройде 15-17 червня у французькому місті Евіані, де тема війни РФ проти України, ймовірно, стане однією із центральних.

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4126026-francia-pidtrimue-dialog-z-kitaem-abi-vin-perekonav-rosiu-pripiniti-vijnu-mzs.html
