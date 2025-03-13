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Франция сделала сильный шаг в поддержку Украины: о чем идет речь

Парламент Франции призвал изъять российские активы

13 марта 2025, 10:36
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Кравцев Сергей

Национальное собрание Франции одобрило резолюцию с призывом усилить помощь Украине и конфисковать замороженные российские активы для финансовой поддержки Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", со ссылкой на материал "Le Figaro".

Франция сделала сильный шаг в поддержку Украины: о чем идет речь

Национальное собрание Франции. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что несмотря на ожесточенные дискуссии в парламенте документ был принят 288 голосами.

Еще 54 депутата проголосовали против – это были представители ультралевой "Непокоренной Франции" и коммунисты. Ультраправое "Национальное объединение" воздержалось.

Уточняется, что резолюция имеет, по сути, символическое значение, но депутаты надеются, что она позволит им повлиять на линию правительства, которое сейчас выступает против ареста росактивов.

Резолюция призывает ЕС, НАТО и "другие страны-союзники продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины".

Французские депутаты также внесли в текст поправку, призывающую ЕС "построить независимую европейскую оборону".

Текст резолюции также "призывает Европейский Союз и его государства-члены без промедления начинать арест замороженных российских активов...чтобы финансировать военную поддержку Украины в ее сопротивлении и восстановлении".

Другими пунктами, которые вызвали дискуссии, были вопросы импорта российского газа странами ЕС, который резолюция призывает "прекратить", а также присутствие французских солдат на украинской земле в случае заключения мирного соглашения.

Окончательный текст с поправками "поощряет французское правительство и его европейских партнеров изучить возможность развертывания европейских миротворческих сил в Украине".

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Источник: https://www.lefigaro.fr/
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