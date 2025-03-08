logo

BTC/USD

86119.13

ETH/USD

2189.11

LTC/USD

103.62

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция В МИД Франции раскрыли карты: почему Макрон заговорил о "ядерном зонтике" для ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Франции раскрыли карты: почему Макрон заговорил о "ядерном зонтике" для ЕС

Париж поспешил отыграть назад, уточнив, что заявление Макрона о "ядерном зонтике" для ЕС было лишь напоминанием, что Франция имеет ядерное оружие

сегодня, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для ЕС не имелось в виду совместное использование ядерного оружия, это было лишь напоминание, что Франция его имеет. Как передает портал "Комментарии", об этом "Суспильному" сообщил представитель МИД Франции Кристоф Лемонд.

В МИД Франции раскрыли карты: почему Макрон заговорил о "ядерном зонтике" для ЕС

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Франция обладает ядерным оружием сдерживания. В то же время понятно, что это оружие призвано защищать жизненно важные интересы французской нации, что также имеет европейское измерение", — сказал он.

В то же время Кристоф Лемонд подчеркнул, что ядерное оружие используется исключительно для сдерживания.

Представитель МИД также отметил, что решение о применении или неприменении ядерного оружия принимает исключительно президент.

Поэтому, по его словам, для главы государства "было важно дать понять, что этот аспект может распространяться на европейскую среду безопасности".

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп не уверен, что Европа пришла бы на помощь Штатам: Макрон отреагировал.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он имеет целью до середины года выяснить, какие варианты сотрудничества возможны между странами Европы в вопросе ядерного сдерживания. Об этом пишет "Le Figaro".

"Мы начнем фазу, на которой наши технические специалисты будут взаимодействовать... Это будет и стратегический, и технический диалог, после чего будет взаимодействие на уровне глав государств и правительств, чтобы к середине года увидеть, может ли у нас появиться какое-то новое сотрудничество", – говорится в материале.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/965679-v-mzs-francii-poasnili-zaavu-makrona-sodo-adernoi-parasolki-dla-es/
Теги:

Новости

Все новости