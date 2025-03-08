В МИД Франции раскрыли карты: почему Макрон заговорил о "ядерном зонтике" для ЕС

В заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для ЕС не имелось в виду совместное использование ядерного оружия, это было лишь напоминание, что Франция его имеет. Как передает портал "Комментарии", об этом "Суспильному" сообщил представитель МИД Франции Кристоф Лемонд.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Франция обладает ядерным оружием сдерживания. В то же время понятно, что это оружие призвано защищать жизненно важные интересы французской нации, что также имеет европейское измерение", — сказал он.

В то же время Кристоф Лемонд подчеркнул, что ядерное оружие используется исключительно для сдерживания.

Представитель МИД также отметил, что решение о применении или неприменении ядерного оружия принимает исключительно президент.

Поэтому, по его словам, для главы государства "было важно дать понять, что этот аспект может распространяться на европейскую среду безопасности".

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп не уверен, что Европа пришла бы на помощь Штатам: Макрон отреагировал.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он имеет целью до середины года выяснить, какие варианты сотрудничества возможны между странами Европы в вопросе ядерного сдерживания. Об этом пишет "Le Figaro".

"Мы начнем фазу, на которой наши технические специалисты будут взаимодействовать... Это будет и стратегический, и технический диалог, после чего будет взаимодействие на уровне глав государств и правительств, чтобы к середине года увидеть, может ли у нас появиться какое-то новое сотрудничество", – говорится в материале.



