kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.07.2020

BTC/USD

9183.07

ETH/USD

238.48

LTC/USD

42.31

НБУ 20.07.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Франция Франция успешно извлекла данные из "черных ящиков" самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция успешно извлекла данные из "черных ящиков" самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране

Материалы с записью крушения пассажирского Боинга получены международными экспертами

сегодня, 19:55
Автор:

Екатерина Белоброва
Франция успешно извлекла данные из "черных ящиков" самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране

Следователи, изучающие бортовые самописцы с украинского самолета авиакомпании МАУ, сбитого ракетами Ирана 8 января, восстановили данные речевого самописца, который был передан Тегераном Франции накануне. Об этом сообщает агентство Deutche Welle

Во французском бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации не стали вдаваться в подробности содержания аудиозаписи, на котором зафиксированы разговоры и другие звуки в кабине пилотов, передает агентство Reuters. По словам представителя BEA, обнародование любой дополнительной информации лежит в компетенции иранских следственных органов, ведущих расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что через некоторое время после авиакатастрофы пассажирского лайнера Международных Авиалиний Украины над Тегераном, представитель Ирана немедленно прибыл в Украину, чтобы обсудить вопрос передачи бортовых самописцев, но фактическое их получение международными экспертами произошло только в пятницу, 17 июля. 

"Иранцы уже тут. Что мы делаем с черными ящиками? Это и есть частью наших переговоров. Это министр инфраструктуры и дорог, он является официальным представителем Ирана. Его главная задача принести официальные извинения и признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти дальше и обсудим проблемы практические, в том числе передачу ящиков", - отмечал тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!