Франция успешно извлекла данные из "черных ящиков" самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране

Следователи, изучающие бортовые самописцы с украинского самолета авиакомпании МАУ, сбитого ракетами Ирана 8 января, восстановили данные речевого самописца, который был передан Тегераном Франции накануне. Об этом сообщает агентство Deutche Welle.

Во французском бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации не стали вдаваться в подробности содержания аудиозаписи, на котором зафиксированы разговоры и другие звуки в кабине пилотов, передает агентство Reuters. По словам представителя BEA, обнародование любой дополнительной информации лежит в компетенции иранских следственных органов, ведущих расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что через некоторое время после авиакатастрофы пассажирского лайнера Международных Авиалиний Украины над Тегераном, представитель Ирана немедленно прибыл в Украину, чтобы обсудить вопрос передачи бортовых самописцев, но фактическое их получение международными экспертами произошло только в пятницу, 17 июля.

"Иранцы уже тут. Что мы делаем с черными ящиками? Это и есть частью наших переговоров. Это министр инфраструктуры и дорог, он является официальным представителем Ирана. Его главная задача принести официальные извинения и признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти дальше и обсудим проблемы практические, в том числе передачу ящиков", - отмечал тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко.



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