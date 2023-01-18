Франция в ожидании «черного четверга»: граждане собираются свергнуть правительство

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Vitalii Rozkariaka
Завтрашний день,
19 января во Франции уже успели назвать "черным четвергом". Согласно
информации, предоставленной местными СМИ, жители страны намерены организовать
масштабный митинг с целью свергнуть нынешнее правительство в том случае, если
будет принята пенсионная реформа, которая предусматривает повышение пенсионного
возраста до 64 лет (в данный момент – 62 года), передает издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
Протесты против
внесения изменений в текущее законодательство почти со стопроцентной
вероятностью начнутся завтра, в четверг. На негативный настрой французов успело
отреагировать и само правительство, которое, опасаясь провокаций, отменило
множество авиарейсов и обратилось к жителям страны с просьбой воздержаться от
поездок на общественном транспорте, особенно в час-пик.
"Мы безоговорочно
будем протестовать до тех пор, пока нынешнее правительство не уйдет в отставку
или не отзовет законопроект, который в скором времени будет рассмотрен парламентом.
Если же этого не будет сделано, мы самостоятельно попробует его свергнуть", —
пишут СМИ, ссылаясь на заявления профсоюзов Франции.
Известно, что
сейчас, чтобы в старости получать нормальную, среднестатистическую пенсию,
французам необходимо проработать в общей сложности 43 года. В случае, если
трудовой стаж ниже указанной нормы, выплаты будут в разы снижены.
По имеющимся
данным, в завтрашнем "перевороте" намерены взять участие представители самых
разных профессий, от учителей и медиков до водителей общественного транспорта и
продавцов.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Польше вскоре состоится премьера нескольких спектаклей,
посвященных войне в Украине. Один из них раскроет "миграционного феномена"
беженцев, вынужденно покинувший свое жилище из-за российских бомбардировок.
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