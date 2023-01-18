Франция в ожидании «черного четверга»: граждане собираются свергнуть правительство

Завтрашний день, 19 января во Франции уже успели назвать "черным четвергом". Согласно информации, предоставленной местными СМИ, жители страны намерены организовать масштабный митинг с целью свергнуть нынешнее правительство в том случае, если будет принята пенсионная реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет (в данный момент – 62 года), передает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

Протесты против внесения изменений в текущее законодательство почти со стопроцентной вероятностью начнутся завтра, в четверг. На негативный настрой французов успело отреагировать и само правительство, которое, опасаясь провокаций, отменило множество авиарейсов и обратилось к жителям страны с просьбой воздержаться от поездок на общественном транспорте, особенно в час-пик.

"Мы безоговорочно будем протестовать до тех пор, пока нынешнее правительство не уйдет в отставку или не отзовет законопроект, который в скором времени будет рассмотрен парламентом. Если же этого не будет сделано, мы самостоятельно попробует его свергнуть", — пишут СМИ, ссылаясь на заявления профсоюзов Франции.

Известно, что сейчас, чтобы в старости получать нормальную, среднестатистическую пенсию, французам необходимо проработать в общей сложности 43 года. В случае, если трудовой стаж ниже указанной нормы, выплаты будут в разы снижены.

По имеющимся данным, в завтрашнем "перевороте" намерены взять участие представители самых разных профессий, от учителей и медиков до водителей общественного транспорта и продавцов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше вскоре состоится премьера нескольких спектаклей, посвященных войне в Украине. Один из них раскроет "миграционного феномена" беженцев, вынужденно покинувший свое жилище из-за российских бомбардировок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!