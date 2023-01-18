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Франция в ожидании «черного четверга»: граждане собираются свергнуть правительство

По имеющимся данным, в митинге примут участия все профсоюзы Франции, вне зависимости от их вида деятельности и специализации

сегодня, 17:13
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Завтрашний день, 19 января во Франции уже успели назвать "черным четвергом". Согласно информации, предоставленной местными СМИ, жители страны намерены организовать масштабный митинг с целью свергнуть нынешнее правительство в том случае, если будет принята пенсионная реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет (в данный момент – 62 года), передает издание Wyborcza.

Франция в ожидании «черного четверга»: граждане собираются свергнуть правительство

фото тематическое, из открытых источников

Протесты против внесения изменений в текущее законодательство почти со стопроцентной вероятностью начнутся завтра, в четверг. На негативный настрой французов успело отреагировать и само правительство, которое, опасаясь провокаций, отменило множество авиарейсов и обратилось к жителям страны с просьбой воздержаться от поездок на общественном транспорте, особенно в час-пик.

"Мы безоговорочно будем протестовать до тех пор, пока нынешнее правительство не уйдет в отставку или не отзовет законопроект, который в скором времени будет рассмотрен парламентом. Если же этого не будет сделано, мы самостоятельно попробует его свергнуть", — пишут СМИ, ссылаясь на заявления профсоюзов Франции.

Известно, что сейчас, чтобы в старости получать нормальную, среднестатистическую пенсию, французам необходимо проработать в общей сложности 43 года. В случае, если трудовой стаж ниже указанной нормы, выплаты будут в разы снижены.

По имеющимся данным, в завтрашнем "перевороте" намерены взять участие представители самых разных профессий, от учителей и медиков до водителей общественного транспорта и продавцов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше вскоре состоится премьера нескольких спектаклей, посвященных войне в Украине. Один из них раскроет "миграционного феномена" беженцев, вынужденно покинувший свое жилище из-за российских бомбардировок. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75399,29369950,francja-czeka-na-czarny-czwartek-przed-jutrzejsza-fala-protestow.html#S.TD-K.C-B.4-L.2.duzy
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