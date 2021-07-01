logo
Русский Українська

BTC/USD

34363.49

ETH/USD

2210.56

LTC/USD

141.25

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Франция Франция вводит платные ковид-тесты для туристов
commentss НОВОСТИ Все новости

Франция вводит платные ковид-тесты для туристов

Иностранным туристам, которые прибывают из стран "красного списка", необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР или тест на антитела

сегодня, 05:12
Автор:

Ольга Чародий

Туристы, которые планируют посещать страну с 7 июля должны будут платить за тесты на COVID-19. Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Аттал в интервью Les Echos, которого цитирует France24.

Франция вводит платные ковид-тесты для туристов

Вакцинация - фото из открытых источников

Уточняется, что эта новая мера связана с "взаимностью", поскольку французские туристы должны платить за свои тесты за рубежом. 49 евро будет стоить тестирование ПЦР, 29 евро — тестирование на антитела.

Иностранным туристам, которые прибывают из стран "красного списка", необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до прибытия во Францию, и они снова проходят тестирование по прибытии во Францию.
 Страны "красного списка" включают Афганистан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбии, Коста-Рику, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южную Африку, Шри-Ланку, Суринам и Уругвай. 25 июня в список добавились Намибия, Россия и Сейшельские острова.

Вакцинированные туристы из этих стран должны взять на себя обязательства самоизолироваться в течение семи дней. Невакцинированные также подлежат обязательному 10-дневному карантину.

 Напомним, древние греки вновь приходят на помощь — в этом случае по поводу коронавирусного заболевания. Звучит удивительно, но так и есть: представители Всемирной организации здравоохранения предложили воспользоваться греческим алфавитом, дабы различать между собой существующие штаммы ковида."Комментарии" решили объединить все самые основные факты с помощью инфографики. Такие изменения пытаются ввести в обиход людей по всему миру, дабы ранее "прижившиеся" названия, связанные со странами, больше не употреблялись.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20210630-covid-19-tests-will-no-longer-be-free-for-tourists-in-france-starting-july-7
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ