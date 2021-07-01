Франция вводит платные ковид-тесты для туристов

BTC/USD
34363.49
ETH/USD
2210.56
LTC/USD
141.25
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Туристы, которые планируют посещать страну с 7 июля должны
будут платить за тесты на COVID-19. Об этом заявил официальный представитель
правительства Габриэль Аттал в интервью Les Echos, которого цитирует France24.
Вакцинация - фото из открытых источников
Уточняется, что эта новая мера связана с
"взаимностью", поскольку французские туристы должны платить за свои
тесты за рубежом. 49 евро будет стоить тестирование ПЦР, 29 евро — тестирование
на антитела.
Иностранным туристам, которые прибывают из стран
"красного списка", необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР
или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до прибытия во Францию, и
они снова проходят тестирование по прибытии во Францию.
Страны "красного списка" включают Афганистан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбии, Коста-Рику, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южную Африку, Шри-Ланку, Суринам и Уругвай. 25 июня в список добавились Намибия, Россия и Сейшельские острова.
Вакцинированные туристы из этих стран должны взять на себя
обязательства самоизолироваться в течение семи дней. Невакцинированные также
подлежат обязательному 10-дневному карантину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости