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Франция закрывает все горнолыжные курорты на зимние каникулы - премьер-министр

Премьер-министр Жан Кастекс официально объявил о закрытии зимних курортов во время каникул

сегодня, 13:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 26 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что горнолыжные курорты в стране останутся закрытыми. Об этом сообщает Le Figaro.

Франция закрывает все горнолыжные курорты на зимние каникулы - премьер-министр

Фото: из открытых источников

"Что касается зимних видов спорта, эпидемическая ситуация и состояние больниц, особенно в регионах Рона-Альпы и Бургундия-Франш-Конте, не позволяют нам рассматривать возможность открытия зимних курортов на каникулы".

Напомним, Эммануэль Макрон упомянул во вторник вечером: французы не смогут кататься на лыжах во время рождественских каникул, какие бы усилия они не приложили. Менеджеры горнолыжных курортов уже выразили свое удивление и разочарование, так как рождественский период приносит им 20% всего дохода.

"Тем не менее, вы сможете насладиться чистым воздухом наших красивых гор. Все подъемники также будут закрыты", — добавил Кастекс.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Германия требует от Евросоюза закрыть все горнолыжные курорты, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Отмечено, что в прошлом году всплеск заболеваемости был зафиксирован именно на зимних базах отдыха.




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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-stations-de-ski-resteront-bien-fermees-pour-les-fetes-de-fin-d-annee-confirme-jean-castex-20201126
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