Франция закрывает все горнолыжные курорты на зимние каникулы - премьер-министр

Сегодня, 26 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что горнолыжные курорты в стране останутся закрытыми. Об этом сообщает Le Figaro.

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"Что касается зимних видов спорта, эпидемическая ситуация и состояние больниц, особенно в регионах Рона-Альпы и Бургундия-Франш-Конте, не позволяют нам рассматривать возможность открытия зимних курортов на каникулы".

Напомним, Эммануэль Макрон упомянул во вторник вечером: французы не смогут кататься на лыжах во время рождественских каникул, какие бы усилия они не приложили. Менеджеры горнолыжных курортов уже выразили свое удивление и разочарование, так как рождественский период приносит им 20% всего дохода.

"Тем не менее, вы сможете насладиться чистым воздухом наших красивых гор. Все подъемники также будут закрыты", — добавил Кастекс.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Германия требует от Евросоюза закрыть все горнолыжные курорты, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Отмечено, что в прошлом году всплеск заболеваемости был зафиксирован именно на зимних базах отдыха.









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