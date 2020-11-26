Франция закрывает все горнолыжные курорты на зимние каникулы - премьер-министр

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Татьяна Лозовенко
Сегодня, 26 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что горнолыжные курорты в стране останутся закрытыми. Об этом сообщает Le Figaro.
Фото: из открытых источников
Напомним, Эммануэль Макрон упомянул во вторник вечером: французы не смогут кататься на лыжах во время рождественских каникул, какие бы усилия они не приложили. Менеджеры горнолыжных курортов уже выразили свое удивление и разочарование, так как рождественский период приносит им 20% всего дохода.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Германия требует от Евросоюза закрыть все горнолыжные курорты, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Отмечено, что в прошлом году всплеск заболеваемости был зафиксирован именно на зимних базах отдыха.
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