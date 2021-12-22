Франция заявила, что Omicron скоро станет доминирующим штаммом: как страна готовится к новой волне

Во Франции вскоре возможно 100 000 новых случаев COVID-19 в день из-за быстрого распространения штамма коронавируса Omicron, но правительство пока не планирует вводить новые ограничения. Такое заявление сделал министр здравоохранения Оливье Веран в среду, 22 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Люди в защитных масках ходят по площади Трокадеро у Эйфелевой башни в Париже на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) во Франции - Reuters

Президент Эммануэль Макрон надеется на ускоренную программу вакцинации, чтобы держать вирус под контролем. Веран сказал, что ожидает, что к Рождеству будет введено 22-23 миллиона бустерных доз по сравнению с 20 миллионами по состоянию на среду, 22 декабря.

"Цель состоит не в том, чтобы снизить скорость распространения вируса, поскольку этот вариант слишком заразен. Цель – ограничить риск серьезных случаев, которые переполняют больницы", – сказал Веран BFM TV.

Omicron вызвал неоднозначную реакцию в Европе.

Германия, Шотландия, Ирландия и Нидерланды среди стран, которые восстановили частичные или полные карантины или другие меры социального дистанцирования. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вводить новые ограничения по COVID-19 в Англии к Рождеству, но предупредил, что ему, возможно, придется действовать после этого.

Франция сообщает о 70 000 случаях заражения коронавирусом в день, сражаясь с пятой волной эпидемии.

Вариант Omicron станет доминирующим штаммом вируса во Франции к началу января, сказал Веран.

Во Франции уже несколько месяцев требуется сертификат о вакцинации для посещения баров, ресторанов, музеев и других развлекательных заведений. Недавно Франция закрыла ночные клубы и отменила новогодние фейерверки.

Однако Веран сказал, что на данном этапе не планируется дальнейшие ограничения или продление школьных каникул, хотя он предупредил, что ничего нельзя исключать.

Во Франции во вторник, 21 декабря, в больницах зафиксировано 210 смертей от COVID-19, общее число умерших в стране достигло 94913.

Как сообщали ранее "Комментарии", канцлер Олаф Шольц заявил, что поддерживает вероятное решение встречи федеральных и государственных лидеров по ограничению частных контактов для тех, кто был вакцинирован или был инфицирован и поправился.

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