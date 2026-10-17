Францию охватили новые протесты: куда уже ворвались демонстранты

Францию охватила новая волна массовых протестов: демонстрации против высоких цен переросли в столкновения с полицией в Париже, Марселе и других городах. Об этом сообщает AFP. Беспорядки усиливают давление на президента Эммануэля Макрона и его правительство на фоне приближающихся президентских выборов.

Протесты во Франции. Фото: из открытых источников

Одним из самых напряженных эпизодов стал инцидент в Марселе, где протестующие ворвались в здание мэрии. Демонстранты в масках протаранили двери защитными барьерами, после чего несколько человек проникли внутрь. Один из участников акции нанес на стену анархистский символ. Полиция вмешалась, чтобы вытеснить нарушителей из здания.

В Париже правоохранители применили водометы и слезоточивый газ после столкновений с участниками марша. Некоторые демонстранты запускали пиротехнику, а в офисах телекомпаний CNews и Europe 1 были разбиты окна после того, как в здания бросали различные предметы.

Массовая акция привела к перекрытию центральных дорог и закрытию ряда станций метро. По данным Министерства внутренних дел Франции, к середине дня за пределами Парижа более 32 тысяч человек участвовали примерно в 140 акциях. По всей стране полиция задержала свыше 160 человек.

К демонстрациям призвало движение "Желтые жилеты", известное протестами против повышения налогов на топливо в 2018 году. На этот раз оно выступило под лозунгом "желтые и молодежь", призывая присоединиться школьников, учителей, работников, пенсионеров и фермеров.

В Ренне участники акции соорудили баррикаду из мусорных баков и поддонов возле торгового центра. Протесты проходят после нескольких недель молодежных демонстраций, некоторые из которых также сопровождались насилием.

Накануне Макрон призвал граждан к спокойствию и уважению, подчеркнув, что право на протест не должно сопровождаться нападениями на людей и повреждением имущества. Однако масштаб выступлений показывает, что недовольство социально-экономической ситуацией продолжает нарастать.

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