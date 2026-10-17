Францію охопили нові протести: куди вже вдерлися демонстранти

Францію охопила нова хвиля масових протестів: демонстрації проти високих цін переросли у зіткнення з поліцією у Парижі, Марселі та інших містах. Про це повідомляє AFP. Заворушення посилюють тиск на президента Еммануеля Макрона і його уряд на тлі президентських виборів, що наближаються.

Протести у Франції. Фото: з відкритих джерел

Одним із найнапруженіших епізодів став інцидент у Марселі, де протестувальники увірвалися до будівлі мерії. Демонстранти в масках протаранили двері захисними бар'єрами, після чого кілька людей проникли усередину. Один із учасників акції наніс на стіну анархістський символ. Поліція втрутилася, щоб витіснити порушників із будівлі.

У Парижі правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ після зіткнень із учасниками маршу. Деякі демонстранти запускали піротехніку, а в офісах телекомпаній CNews та Europe 1 були розбиті вікна після того, як у будинки кидали різні предмети.

Масова акція призвела до перекриття центральних доріг та закриття ряду станцій метро. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, до середини дня за межами Парижа понад 32 тисячі людей брали участь приблизно в 140 акціях. По всій країні поліція затримала понад 160 людей.

До демонстрацій закликав рух "Жовті жилети", відомий протестами проти підвищення податків на пальне у 2018 році. Цього разу воно виступило під гаслом "жовті та молодь", закликаючи приєднатися школярів, вчителів, працівників, пенсіонерів та фермерів.

У Ренні учасники акції спорудили барикаду зі сміттєвих баків та піддонів біля торгового центру. Протести відбуваються після кількох тижнів молодіжних демонстрацій, деякі з яких також супроводжувалися насильством.

Напередодні Макрон закликав громадян до спокою та поваги, наголосивши, що право на протест не повинно супроводжуватися нападами на людей та пошкодженням майна. Проте масштаб виступів показує, що незадоволення соціально-економічною ситуацією продовжує наростати.

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